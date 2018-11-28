Pazar ekimizde bana sorarsanız bu ülkenin en güzel spor yazılarını yazan iki Bülent vardı.

Değerli ayrıldı. Çok üzüldüm.

Dışarıdan yazması için bir formül bulunmalı bence. Timurlenk devam ediyor.

Geçen hafta harika bir Dembele yazısı yazdı, pazar sabahı.. O gece Trabzon- Fener maçı vardı. Ve de iki takımda tonla kadro dışı bırakılmış önemli futbolcu.

Dembele Fransız futbolunun, Dortmund'da parlayan müthiş yetenekli "Yaramaz Çocuğu"ydu. Barcelona onu kapmıştı ama Dembele, adeta Katalan Milli Takımı olan Barcelona'nın o dünyaca bilinen disiplinini yerle bir etmişti.

Ne mi yapmıştı mesela?. Anlattı Bülent..

Barcelona'da futbolcular maçtan iki saat önce Nou Camp'ta olurlardı. Dembele, Şampiyonlar Ligi'ndeki İnter maçına yarım saat geç geldi. İlk 11'deydi. Kulübede oturdu.

Ertesi hafta haber de vermeden idmana katılmadı. Ertesi maç kadroya alınmadı.

Barcelona'da maç kadrosunda olmayan futbolcular da yarım saat önce statta olmak zorundaydılar. Dembele tribünde ayrılan yerine geldiğinde maçın başlamasına 3 dakika vardı.

Genç Fransız'ın özel yaşamında sorunlu olduğu biliniyor.

Mesela playstation bağımlısı. Gecikmelerin baş sebebi sabahlara kadar playstation oynaması.

(Bu alışkanlık size, kimi, kimleri hatırlatıyor?.) Peki Barcelona ne yaptı bu dünya yıldızına..

Hayır.. Kadro dışı bırakmadı.

A2 ya da 23 yaş altı takımı ile idman yapmaya göndermedi. 10 bin euro ceza kesti o kadar.

İspanyol gazeteleri de, Barca'yı çok eleştirdiler.

Bülent'in yazısının çıktığı akşam, Barcelona da, Atletico Madrid deplasmanındaydı. Barcelona ikinciydi.

Atletico bir puan gerisinde üçüncü.

Atletico Madrid 1-0 galipti. Maçın bitmesine 9 dakika kala Dembele oyuna girdi ve maçın bitmesine 1 dakika kala harika bir gol atarak, büyük rakibe 2 puan kaybettirirken, takımına 1 puan kazandırdı.

Teknik Direktör Ernesto Valverde basın toplantısında şöyle konuştu..

"Dembele sonucu etkileyen bir futbolcu.

Onda ötekilerde olmayan çok şey var.

Kendine güven.. İki ayakla şut atabilme..

Kişilik ve yetenek. Dembele bize çok şey kazandırdı. O büyük bir futbolcu..

Onun bunun lafı ile Dembele'yi bitirmeyiz." Genç oyuncuyu disiplinsizlikleri dolayısıyla en çok eleştirenlerin başında gelen ünlü İspanyol spor gazetesi Marca "Dembele için şimdi ne diyeceğiz" başlığı attı..

"Bu onun kaderini değiştirdiği ilk maç değil. Bu sezon kaç maçta Barca'ya puan kazandırdı.

Şimdi onun için ne diyeceğiz?. Saha dışı yaptıklarına değil, sahada yarattıklarına mı odaklanacağız?. Onu formunu muhafaza etmeye ve tatsız bağımlılıklarını azaltmaya mı davet edeceğiz?." Barcelona Kaptanı Busquets "Bu gol, Dembele'nin kendisini toplamasına yardımcı olacaktır. Bizler de ona destek olmalıyız. Çünkü ona en büyük yardımın biz takım arkadaşlarından geleceğini biliyoruz" diye konuştu.

***

Trabzon akıllaraseza goller kaçırınca10-0'a gidecek maçı nerdeyseberabere bitiriyordu.Son dakikada direkten dönen topu hatırlayın..İki tarafta da "Kader" olabilecek futbolcular kadro dışı bırakılmıştı...