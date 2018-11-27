Türkiye Futbol Federasyonu bugün bir utanç toplantısı yapacak..

1957 yılından beri futbol yazıyorum.

Benzeri bir olay hatırlamıyorum..

Bir maçtaki bir penaltı kararı yüzünden koskoca Futbol Federasyonu toplanır mı?. Bizim telaşeler bugün toplanıyor, iyi mi?.

Ve Türk spor medyası da bu kararı alkışlıyor. Şaşmamak lazım.. Bu medyanın nerdeyse yarısı, zaten Federasyon Başkanı'nın şahsen sahip olduğu gazetelerden oluşmuyor mu?..

Tirajları nerdeyse tüm gazete satışlarının yüzde 70'ine ulaşan Federasyon Başkanının üç gazetesi Hürriyet, Posta ve Milliyet, hafta sonu attıkları manşetlerle, Konyaspor- Galatasaray maçının Orta ve VAR Hakemlerini yargısız infaz ettiler bile.. Reklamcının lafıyla "Proje haber" yapan gazeteler patron emriyle daniskasını yaparlar ve yaptılar işte..

Yani.. Federasyonun bugünkü toplantısı bir formalite.. Önceden verilmiş kararın altına imzalar atılacak ve maçın hakemi Hüseyin Göçek ile, VAR Hakemi Halis Özkahya'nın ipleri çekilecek..

O Özkahya ki, UEFA'nın biz dahil, üye ülkelere yolladığı Hakem Hocası Rosetti'nin, İtalya Ligi'ne VAR Hakemi eğitmek için seçtiği Türk..

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Siz herhangi bir maçtaki hakem kararı yüzünden, o ülke federasyonunun toplantı yaptığını duydunuz mu hayatınızda?.Ya da bir Uluslararası Maçtaki hakem kararı için FİFA ya da UEFA'nın toplantı yaptığını..Hakemler de insandır. Hata yaparlar..Bu hatalar hatta bazen şampiyonları, küme düşenleri değiştirir. Ama sistemde hakem kurumları vardır. Onlar işe el koyar ve genelde sorunu sessizce çözer ve "Hakemlik Kurumu" yara almadan olay kapanır..Ama bu defa, kendisi zaten sarsıntı içinde olan ve yıkılması beklenen Federasyon, Galatasaray Kulübünden gelen tehditlere karşı koyamadı.O tehdit meydan okumaları yapanları bir kez daha Ceza Heyetine sevk etmeyi göze alamadı ve güya zevahiri kurtarmak için bu "Toplantı" kararını alarak bir çuval inciri berbat etti.Her kaybeden kıyamet kopararak hakemlere saldıracak. Her defasında emsal göstererek Federasyondan toplantı ve taviz isteyecek.Böyle bir ortamda Hakemlik Kurumu ayakta kalabilir mi?.Hakem kendisini güvende hissedebilir mi?. Onu o maça atayan Merkez Hakem Komitesi'nin (MHK) arkasında olduğuna inanabilir mi?. Diyelim inandı. Bu toplantı ile MHK'nın da on paralık itibarı bırakılmadığına göre, hakeminin arkasında dursa ne olur, durmasa ne?.Bizim çocukluğumuzda "Bu maç karakolda biter"diye bir deyim vardı.Peki bunun anlamı ne olacak?."Hakemliğe devam etmek, bu işten para kazanmak için maçlarda Üç Büyükleri kollayacaksın.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sırasıyla kollayacaksın. Çünkü bu Federasyon, bu sıra ile bu Büyüklerin Federasyonu.." Ayni hafta içinde bir "Büyük Kulüp Destek Kararı" daha verdi Federasyon..Ankaragücü- Beşiktaş maçını Kayseri'de oynattı. Gerekçe.. Ankara'daki sahaların durumu kötü.. Yahu bu sahalar 12 haftadır iyiydi de, lige verilen arada mı bozuldu?. Bu ülkede sahaları denetleyen kamu görevlileri yok mu?.Hadi dalga geçtiler. Maç Ankaragücü'nün.Ankara yerine kent tercih etmek onların hakkı.Nejat Uygur Ustam sağ olsa, "35'e bakla" derdi.Fikret Orman, Demirören'i "İntikam alıyor" diye fena sıkıştırdı ya.. Al sana Beşiktaş eyyamı..Türkiye'de Futbol bugün aynen böyle yönetiliyor, Sevgili Okurlarım!.Küçükler de bir araya gelip güçlü olmayı beceremiyor ve Üç Büyükler Ligi'nde figüran olmayı kabulleniyorlar!.Hele bu Fiyasko, bu Utanç toplantısından sonra figüranlıkları tam tescillenecek!.