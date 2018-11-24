Türk Basınını önemli ölçüde sarsan olaylar Sevilay Yılman'ın HaberTurk'te "Ayşe Arman röportajlarını para karşılığı yapıyor" yazısıyla başlamış, ardından uzun süre Hürriyet'te, hem de zamanın patronu Aydın Doğan'ın çok yakınında çalışan Fatih Altaylı "Sevilay bilineni yazmış. Hürriyet'te sadece Ayşe değil, pek çok yazar, para karşılığı, reklam ve tanıtım yazıları yazar. Bu dünya üzerinde de kullanılan bir sistemdir.

Hürriyet'in yanlışı, bu tür yazıların başına "Anlaşmalı ve paralı" olduğunu anlatan bir ifadeyi koymamaktır" demişti.

Olay büyüyünce, o gün yayınlanan Ahmet Hakan'ın "İşbir Yatakları" yazısını örnek vererek, Demirören Gurubu CEO'su Mehmet Soysal'dan açıklama istemiş ve "Ben 70 yıldır her sabah evime giren Hürriyet'imi içimde şüphe duymadan okumaya devam etmek istiyorum" demiştim.

Ahmet Hakan tam bir suçluların paniği içinde havasında "Yahu bu adam kime, ne diyor" diye bakma, anlama gereği duymadan bana saldırmış dün. O ayrı bir konu.. Cevap vereceğim.. Salı günü.. Amacım "Savunma yapmak" değil. Ben 60 yıllık gazeteciyim. Kendimi savunma gereği duyacak yılları çok ama çok geride bıraktım. Sabah'ta 30'uncu yılıma giriyorum. Benim okurum beni bilir.

Kararını da verir.

Ama önünde daha uzun yılları olan sevgili Ahmet Hakan Kardeşime bir gazetecilik dersi vermem gerek, kıdemli bir ağabeyi olarak. Onun için, o konuyu ayırdım. Haftaya ayrı yazacağım.

Bugün konum Hürriyet'in itham ve şüphe altında olan yazıları..

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