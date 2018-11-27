Yani Erman ve Ahmet Çakar Hocamın yazılarını bu kadar merakla az beklemişimdir..

Trabzon - Fenerbahçe maçında, hakem Halil U. Meler, Trabzon lehine bir penaltı çaldı.

Kararı sonrası VAR hakemiyle uzun uzun konuştu ama VAR'a gitmeye, pozisyonu ekrandan izlemeye gerek görmeden, tekrar penaltı noktasını gösterdi.

Konya maçında Galatasaray lehine penaltı kararı veren Hüseyin Göçek de VAR hakemi Halis Özkahya ile uzun uzun konuşmuş, ama ekranda yeniden izleme gereği görmeden "Penaltı" deyince, ikisi de Türk spor medyası tarafından idam edilmişlerdi.

Erman ve Çakar Hocalarım en ağır eleştiri yapanların başındaydılar.

Dün sabah ikisini de heyecanla okudum. İkisi de ayni durumda, ayni uygulamayı yapan Halil Meler'i bu defa göklere çıkarmışlardı..

İkisi de penaltı pozisyonunda VAR'a gitme gereği görmeyişi üzerine tek kelime laf etmemişlerdi.

Bu nasıl bir standarttır, sevgili Hocalarım?.

Önemli olan uygulama mı, yoksa uygulamanın sizin fikrinize uyup uymaması mı?.

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