S amet Aybaba, benim için Haftanın Spor Adamı..

Akhisar önündeki yönetimi ile, bu ülkenin tüm hocalarına ders verdiği için..

Okan Buruk'a mesela.. Sivaspor'u hem de deplasmanda yenecek kadar güzel oynuyordu, Rizesi.. İleri geçince savunma tedbirlerine düştü. Çekildi, golü yedi.

Trabzon Fener'e nerdeyse 10 atacaktı. 2-0'ı koruma havasına girdi, Ünal Karaman Hoca. Rakip savunmayı hallaç gibi atan Yusuf ve Abdülkadir'i çıkarıp savunma ağırlıklı adamlar soktu. Trabzon sahasına adeta davetle yerleşen Fener'in beraberlik golü son anda direkten döndü.

Galatasaray, Aykut Kocaman usulü kapalı savunmayı bozacak golü atmışken, "Üzerine gitmenin tam zamanı" diyecek yerde yana geriye oyalama oyununa girişti.

Kendi yarı sahasında kaptırdığı toplarla Konya'nın golüne davetiye çıkardı. Yaratılan yapay "Penaltı gündemi" Fatih Hocamı ve Yönetimi, taraftarın ve tribünlerin sorgulanmasından kurtardı.

Samet Hoca'nın Bursa'sı ise, hem de deplasmanda 2-0 geriye düşmüşken 2-2'yi yakalayınca, "Son dakikalarda 1 puanı koruyalım" demedi.

Samet Hoca, rakibin nasıl paniklediğini görmüştü. Tam tersini yaptı.

Hücumu arttırdı. Stoper Chedjou bile kendi atağı ile rakip 18'e girip şut atarken, sol bek Latovlevici gole gitti. 3-2 öne geçince de çekilmedi Bursa.. Saldırdı ve "4"ü de buldu.

Oysa Cihat Hoca 2-0'ı 4'e götürecek hücumları sürdürseydi, skor ne olurdu acaba?.

Bu ders değilse, "Ders" nedir, Futbol Dünyamız!..

Yeni ders de değil üstelik..

Bin yıldır eskiler söylüyor.

"Korkunun ecele faydası yok!."