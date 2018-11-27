Ahmet Hakan kardeşim, başlıktaki deyimi bilirsin herhalde..

Bir lafı en olmadık şekilde anlayanları, eskiler "Ben diyorum, Bayram Haftası, o anlıyor Mangal Tahtası" diye tarif ederlerdi..

Sevgili Ahmet, İyi yazar olmanın birinci şartı, bol okumak, ama iyi okumaktır.

Anlayarak, "Bu adam ne demek istiyor" diye okumak..

HaberTurk yazarları Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı'nın iddiaları, medya gündemine bomba gibi düşmüştü. "Hürriyet yazarları, Ayşe Arman başta, reklam bölümü ile işbirliği yaparak, para karşılığı yazılar yazmak"la itham ediliyordu. Gazete bu iddialara sessiz kalınca devreye girdim ve "60 yıldır evime giren Hürriyet'i keyifle okumaya devam edebilmek için" gazete yönetiminden açıklama istedim.

Sen ve Ertuğrul benim devamlı okuduğum yazarlardınız.

Tam da o gün çıkmış "Yatak" yazını örnek gösterdim ve "Ben Ahmet Hakan'ı şüpheye düşmeden okumak istiyorum. Bu yazı Ahmet Hakan'ın kendi yazısı mıdır, mesela, yoksa reklam anlaşmasının sonucu mu" diye sordum. Sana da değil, Hürriyet'in CEO'su Mehmet Soysal'a sordum.

Niye öyle alındın?. Niye öyle ateşlendin, öfkelendin, Ahmet?.

Paniklemiş havasına niye girdin?.

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