Dün Öğretmenler Günü'ydü. Yazılarım çok fazlaydı.

Öğretmenlerime sayfamı bugün ayırdım.

Ve öğretmenlerime bugün, hafta içinde odamı toparlarken açtığım bir dosyanın içinde bulduğum bir mektubu sunmaya karar verdim.

2006 yılı kasım ayında Öğretmenler Günü öncesi, bir öğretmenden aldığım mektup bu.. Tam 12 yıllık.. Ama lütfen bu çığlığı okuyun.. Herkes okusun.. Özellikle de Genç Milli Eğitim Bakanımız.

Bakalım, 12 yıllık mı, yoksa 12 günlük mü, fark edebilecek misiniz?.

Şahin Hocam, şu anda nerdesiniz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. İnşallah hayattasınızdır. Beni bağışlayın ne olur!.

***