Sevgili Dostum Necati'den mesaj geldi.

Hani Ata Demirer'in BKM'deki "Ata Demirer Gazinosu" şovuna bayılmış ve "Tekrar etmeli.. Etsin ki herkes görsün.

İsteyen tekrar tekrar gitsin. Mesela ben" demiştim ya.. Ona teşekkür ediyor, BKM'nin CEO'su Necati (Akpınar) ve diyor ki..

"Hıncal Ağbi, Ata Demirer Gazinosu Mevsim sonuna dek her perşembe BKMaksim'de olacak!." Ata, Pavarotti'ye kadar varan taklitler de ekleyerek, adeta bir Maksim Gecesi'ni BKM salonunda tek başına yaşatmıştı ya.. Ben de, salona isim takmıştım "BKMaksim" diyerek.

Güzel haber dostlar. En çok da Yasemin sevindi. O gece gitmesine imkan yoktu. Ben anlatınca daha da üzüldü.

Bu defa beraber gideriz İnşallah!.

Şovun geç başlayıp geç bitmesine itiraz etmiştim. Onu da dikkate almışlar.. Şimdi 20.30'da başlıyor, gazino!.

Bu akşam var, yani!.