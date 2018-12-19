Yeni Fenerbahçe" diye Aziz Yıldırım'ı hem de nasıl deviren, ama daha ilk sezonunun yarısı olmadan tornistan edip, "Eski Fener"e dönen Ali Koç Başkan acaba dersini aldı mı?.

Kafasındaki inandıklarını anında çöpe atıp, tribünlere ve sosyal medyaya teslim olanların "Lider" olamayacaklarını anladın mı, Başkan?.

"Ersun Yanal gündemimizde yok.

Yarın da olmayacak" dedikten sonra, tükürdüğünü yalayan kişiden ne olur, hele bi sen söyle!.

Bak Ali Koç kardeşim!.

"Yeni Fenerbahçe" diye ortaya çıktığında seni en çok destekleyen kişiydim.

Comolli'den başlayarak yaptıklarının doğru olduğunu yazdım ve söyledim..

"Yeni Fenerbahçe, sihirbaz sopası dokunuşu ile olmaz. Sabır lazım" dedim..

Comolli, Arsen Wenger'i bulan ve ısrarla, inatla Arsenal'e getiren ve tutan adamdı. Gerisini dünya biliyor.

Futbol dünyasında "Formül" yok. Öyle olsa her kulüp başarılı olurdu. Frekans var. Bazen uymuyor.. Hoca da uymuyor, futbolcu da..

"Yeniköy Kasabı" diye kovduğumuz adam, İspanya'yı Dünya Şampiyonu yaptı!. Ne dünya şampiyonu hocalar da İstanbul'da tutunamadı.

Ama Başkan, senin inançların ve kendine güvenin o kadar sıfır noktasındaydı ki, geriledin, hatta bozgunla kaçtın.. Acı, ama tekrar ediyorum.

"Tükürdüğünü yalamak" pahasına, tribün ve sosyal medya holiganlarına hem kendini, hem Fenerbahçe'yi teslim ettin..

İşte sonuç!.

Fikstür, sana da Ersun Yanal'a da çok denk düşmüştü. İlk sınav, küme düşme hattındaki Erzurum'la, hem de Saraçoğlu'ndaydı..

Heyecan ve umutla stada dönen 40 bin coşkulu taraftarın önünde, şov yapacaktınız.

Ne oldu?.

"Konu Fenerbahçe olunca gerisi teferruattır" diyen ve ardından sana tüm koşullarını kabul ettiren "Bay Teferruat" bir çuval inciri bok etti..

Beni boş ver.. Kaydı iste, NTV'de Rıdvan Dilmen'in, hem de nasıl Fenerli Rado'nun yorumlarını odana kapanıp dinle.. Bak ne doğru sözleri, ne kadar kibar, ne kadar olabildiğince yumuşak söylüyor, ama söylüyor.. Anlayana..

Rıdvan'dan dinle.. Ersun'un, futbolcu psikolojisini bilmeyen, maçı okuyamayan, "Korkak Ersun"un avcundaki maçı nasıl kaçırdığını Rado sana anlatsın.

Ben de yazdım tabii. Bugün.. Zahmet olmazsa onu da oku..

Sonra otur düşün.. Sonra da "Kaçınılmaz" kararını ver!.