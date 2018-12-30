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HINCAL ULUÇ
30 Aralık 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Abbas!..

Efendim "Nice nice mutlu yıllar hepimize" derken, Abbas'ın kısmetse gene yollarda olduğunu haber vereyim..
Yeni yıla Ankara'da ailecek girmeye karar verdik..
Kardeşlerim, Serpiller ve Kemaller, çocukken olduğu gibi, evde, Kemallerde toplanacağız.. En kıymetli hazinem, ailemle bir arada olacağım yani..
Yani'nin yani'si.. Hıncal'ın yeri kapalı, yani.. Tabii, salı günü, Geleneksel Yılbaşı Hikayemiz bir daha yayınlanacak, o ayrı.. Ama biz kepengi esas gelecek salı günü açacağız.. 8 Ocak'ta yani!.. Oooo!. Bir yıl sonra..
2019'un ikinci salısında buluşmak üzere, dostlar..
Yeni yılın "Yeni Umutlar" getirmesi dileğiyle..

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