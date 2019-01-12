Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Sigarayı bırakmayın!..
HINCAL ULUÇ
12 Ocak 2019, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sigarayı bırakmayın!..

B en demiyorum.. Tüm kanallar söylüyor.. Bir dakikalık falan, çok iyi düşünülmüş, çekilmiş, güldüren, düşündüren filmcikler..
"Sigarayı bırakın" ancak bu kadar etkili öğütlenebilir..
Ama film boyunca ekranın köşesinde yazana bakın..
"Zorunlu Yayın!." Ne demek?.
"Ey seyirci!.. Bu filmi bize 'Ceza olsun' diye zorla yayınlatıyorlar. Aman inanmayın, dumanı içinize çekerek keyif çatmaya devam edin.." O "Zorunlu yayın" lafını köşeye koymanız i��in şirketleri kaç milyon dolar ödüyor size, kanallar?.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN