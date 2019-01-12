B en demiyorum.. Tüm kanallar söylüyor.. Bir dakikalık falan, çok iyi düşünülmüş, çekilmiş, güldüren, düşündüren filmcikler..

"Sigarayı bırakın" ancak bu kadar etkili öğütlenebilir..

Ama film boyunca ekranın köşesinde yazana bakın..

"Zorunlu Yayın!." Ne demek?.

"Ey seyirci!.. Bu filmi bize 'Ceza olsun' diye zorla yayınlatıyorlar. Aman inanmayın, dumanı içinize çekerek keyif çatmaya devam edin.." O "Zorunlu yayın" lafını köşeye koymanız i��in sigara şirketleri kaç milyon dolar ödüyor size, kanallar?.