Perşembe akşamı, BİFO'nun (Borusan Filarmoni Orkestrası) harikulade Yeni Yıl Konseri'ni izlerken, andım Asım Kocabıyık'ı..

Haydarpaşa'ya elinde tahta bir bavulla inen ama sonra o koskoca Borusan'ı kuran, halktan aldığının pek çoğunu halka vermek için kültür ve sanata büyük yatırımlar yapan, Sevgili Dostumu.. Hani derler ya, öyleydi, hissettim. Yukarlarda bir yerlerde, BİFO'yu çılgınca alkışlayan insanları seyrediyordu.

Ne mutlu bana ki, aralarındaydım.

Dünyaca ünlü soprano Ailyn Perez'in konuk olarak katıldığı konser fevkalade popüler programı ile izleyiciyi yerinde oturtmadı.

Sascha Goetzel'in bizleri de içine alan coşkulu ve neşeli yönetimiyle BİFO hele konser boyu seslenen soloları ile harikalar yarattı.

BİFO, Klasik Müziği halka sevdiren orkestra olmayı sürdürüyor..

Bin alkış!.

Cuma akşamı da İDSO'nun (İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası) Yeni Yıl Konseri vardı. Ruhumu daha okurken karartan bir repertuar.. Okumaya devam ettim, sezon sonuna kadar.. Bana "Bu konser kaçmaz" diyebileceğim tek ama tek gece çıkmadı iyi mi?.

Yani "Memur kafası" diyenlere hak verdirmek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Gel.. Sahnede uyuyarak çal.. Al maaşını git.

Yapmayın İDSO Yöneticileri yapmayın..

Bir konseriniz, tek bir konseriniz bu müziğe bir kişi kazandırsın ne olur?.