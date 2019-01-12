Pazartesi günü İş Sanat'ta gene müthiş, gene o harika, "Şiir Dinletileri" var.

Eski bir iskele dekorunda ve müzik eşliğinde "İstanbul"u dinleyeceksiniz..

Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı, Serdar Yalçın'ın ise müzik yönetmenliğini üstlendiği dinletide, Tilbe Saran ve Hakan Gerçek gibi şiiri okumayan, yaşayan iki dev sanatçı sahnede..

Nedim tabii "Bu şehr-i Sitanbul ki" diye başlayan Nedim.. Sonra, Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nâzım Hikmet, Cevdet Kudret, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Orhan Veli, Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday, Behçet Necatigil, Cahit Irgat, A. Kadir ve Cahit Külebi..

Doyamayacaksınız.

Gece 20.30'da.. Giriş serbest..

Ama öğrenciler için 17.00'de matine de var.

Yüzlerce lisesi olan İstanbul'dan bakalım kaç Edebiyat Öğretmeni, okulunun servislerine doldurup öğrencilerini getirecek İş Sanat'a..

Ben söyleyeyim. "Sıfır!." Geçen ay öğrenciler için yapılan matineye gittim. Üç sıra dolu, koca salon boştu. Yazdım, belki utanırlar diye..

Pazartesi göreceğiz, İstanbul'un Edebiyat Hocaları, hem de böyle bir İstanbul Gösterisine ne kadar meraklılar!. www.issanat.com.tr