Ayşen'in cenaze törenine katılmayan ünlüler, başta Şener Şen, bazı köşe yazarlarının ve ünlülerin yoğun eleştirilerine muhatap oldu.

Katılmıyorum..

Ben de gitmedim. Hayır hasta olmasam da gitmezdim. Gitmeyeceğimi aylar aylar önce ilan ettim ve o gün, bugün gitmiyorum..

Neden?.

Cenaze törenleri bir saygı, bir vefa, bir inanç duruşu olmaktan çıktı. Birbirlerini hele büyüyen kentler ve yoğun trafiklerde görmez olan insanların buluşma yeri haline geldi. Kuyruğa gir, baş sağlığı dile.. Sonrası kokteyl.. Gidin bir bakın.. Gurup gurup toplanmış, hatta kahkaha atanları göreceksiniz, bir.

Ölen ünlüyse, cami avlusu televizyonda konuşmak için gelen ünlülerle dolmaya başladı, iki.. Bakın nasıl kamere kolluyorlar?.

Kamera kollayan bir güruh da, kendini ekranda görme meraklısı zavallı insanlar.. Erkenden gelip kameralara göre yer alıyorlar. Hatta cenaze namazında aileyi itip en önde durma peşindeler ki, haberlerde görünsünler. Bu üç..

Ve en fecisi.. Gelen ünlülerle selfi, melfi çekip Instagrama koyma peşinde olan felaket kocaman insanlık dışı sürü..

Terbiyesi, ahlaksız, insanın matemine bile saygısız, sosyal medya bağımlısı rezil bir güruh bunlar.. Resim çektirmek istemeyen ve "Acımıza saygı duyun" diyen Demet Evgar'a nasıl saldırdılar gördünüz.

Hayır.. Ben "Cenaze kokteylleri"ne gitmiyorum. Gitmeyenlere de saygı duyuyorum.

Vasiyetimdir!.. Yarın benim cenazeme de kimse gelmesin. Ailem kaldırır, ruhum da taciz olmaz..