Aman nazar değmesin.. İstanbul'da hoş, örnek bir yerel seçim süreci yaşıyoruz. Bir yanda Binali Yıldırım, öte yanda Ekrem İmamoğlu'nun, hoşgörülü, anlayışlı demokrat kimlikleri, olayı bir "Kim daha çok sövecek" yarışı olmaktan çıkardı.
Çıkardı da, avantaj Binali Yıldırım'da..
Çünkü, Yıldırım'ın fazla gayret sarf etmesine gerek yok.
Çünkü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu bitirmek, seçim şansını yok etmek için elinden geleni yapıyor, zaten..
Dün bizim gazetede bir CHP haberi var.. İktidarı destekleyen bir gazeteyiz, bu yüzden CHP haber başlıklarımız bazen abartılı oluyor. Ama dün sabah birinci sayfada okuduğum başlık, abartı değil, gerçeğe tam da "Cuk" oturmaydı..
"CHP İstanbul paramparça!."
Aynen öyle.. Üstelik sadece İstanbul'da değil, her yerde paramparça..
Paramparça eden de, lider (!)..
Yavuz Donat, salı günü bir seçim anısını anlatmıştı.
1991'de seçim kampanyasını planlamak üzere, Fransa'nın en ünlü reklam ve PR dehası Jacques Segula'yı davet etmiş ANAP!. Yavuz, "Adam on altın öğüt" verdi seçimler için" diyor..
"Madde 1.. Seçim liderle kazanılır!."
Nermin Abadan Hocam Mekteb-i Mülkiye'de ayni şeyi öğretmişti zaten bize..
"Türkiye karizmatik liderler ülkesidir. Seçimi parti değil, lider kazanır.."
Tabii tersi de doğru.. Seçimi kaybeden de liderdir. Bazen isteyerek.
"Hangi lider kaybetmeyi ister" demeyin.
ANAP'ı silme kazandırıp tek başına iktidara getiren Turgut Özal örneğini yaşadım.
Hala "Seçimlerde beklenmedik sürprizler olur" diyenler, İstanbul'u süpürmesi beklenen Bedrettin Dalan'ın 1989'da hem de Nurettin Sözen gibi dünya renksizi birine kaybetmesini örnek gösteriyorlar. Oysa o günleri yaşadım. Bildiklerim var.
Ben de Dalan'ı fark atacağını tahmin edenlerdendim. Seçime üç dört gün kala asker arkadaşım Başkanı ziyarete gittim, Belediye'deki makamına..
İçeri girdim ki, Dalan odasını topluyor..
"Ne zahmet başkan" dedim.. "Pazartesi gelip yeniden yerleştireceksin nasılsa.."
İnanmazsınız.. "Hayır" dedi Dalan.. "Kazanmayacağım.. Çünkü liderimiz Özal kazanmamı istemiyor. Lidere rağmen seçim kazanılmaz.."
Dalan hala burda.. Meraklısı gider konuşur.. Özal'ın, Dalan'ın önünü, İstanbul'u kaybetme pahasına niye, nasıl kestiğini de öğrenir.
Ama Dalan haklı çıktı. Kaybetti. Kaybettirildi.