Adam Türk yargısı ve yargıcı ile alenen, resmen alay ediyor.. "Adam" deyişim lafın gelişi.. Arda Turan ile karşılıklı "Hakaret" davaları var ya.. Hakaret davalarında, yargıç davalının aylık gelirini sorar, uygulama gereği. Hakkımda tonla hakaret davası açıldı, ordan bilirim.

Arda "300 bin euro" diyor.. Yani bu "Suçlu isem istediğiniz kadar tazminata hükmedebilirsiniz Sayın Yargıç" demek..

Adam (Adını bu köşede geçirmek istemiyorum. "Arda eşime laf attı" diyen bu adam bir başka milli futbolcunun eşi ile, Akmerkez'in bebek odasında basılmıştı, hatırlayın) "Bin lira" diyor..

Duruşma sonrası "Ne bin lirası" diye soran gazetecilere verdiği cevabın küstahlığına bakın..

"Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcık da olsa belli eder. Takılmayın bu konulara. Bin lira kazanmadığımı beyninin yüzde bir kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan ayda bin lira kazandığımı düşünen, ve inananlardır.."

Yani "Bin lira" cevabını ses çıkarmadan kabullenen Yargıç da beyninin yüzde birini kullanmayanlar arasında, Adama göre..

Şimdi bu adam davacı.. Bu yalanı göz göre göre kabullenen ve "Utanmıyor musun" diye haşlamayan da, yargıç!

Ol mahkemenin hükmüne "Adalet" diyecek olanlar da bizler!.