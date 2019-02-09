Bana ve benim gibi tiryakilere müjdeler.. Kadıköy'deki, Karaköy iskelesi ikinci katında İstanbul Kitapevi ve Kahve vardı ya hani..

Hani o kahvede her pazar sabahı 11.30'da "Klasik Sabahlar Kahve Konserleri" vardı ya.. Okullar tatile girince, konservatuar öğrencilerinin sunduğu bu konserler de tatile girmişti.

Bu pazar, yani yarın başlıyor işte..

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı'ndan üç flütçü, Ceren Altınel, Seher Karabiber, Zeynep Bölük, kuzey denizlerinden esintiler getirecekler.

"Kuzey" deyince aklınıza Amerika'yı mahveden Kuzey Girdabı gelmesin. Bunlar meltem.. Danimarka ve Norveç'ten.. Çok sevdiğim Grieg başta, tabii..

Cumartesi için tavsiyem, Ritz Carlton altındaki Ekav Galeri..

Orada da, baba kız, iki sanatçının ortak sergisi var.

Baba, bizim hem şair, hem ressam Muzaffer Akyol Usta..

Kız, hem ressam, hem ses sanatçısı Gaye Su Akyol!.

Baba kız, bambaşka tarz çalışmalarıyla adeta birbirlerine meydan okuyorlar.

Sevgili İnci (Aksoy) sergiye "Tahayyüller Okyanusunda İki Kuş" demiş ama, bu kuşlardan biri, fevkalade deneyimli bir kartal, öbürü minicik serçe..

Hoşlanarak dolaşacaksınız!.