Başlığım hatta iyimser.. "Mümkün değil" demem lazımdı.***
Pazar akşamı fevkalade neşeli bir maç izledik..
Şenol Hoca, sahaya çok iyi bir takım çıkarmıştı nihayet.. Genç.. Dinamik.. "Gol yememeye değil, atmaya yönelik" futbol oynayan bir takım. Üstelik haftalardır yenilmeyen Antalya'ya karşı deplasmanda..
Bülent Korkmaz zaten hep o kafada..
Nasıl hızlı bir maç. Topu takip etmek zor.. Güzel maçta 8 tane de gol izledik.. Daha ne olsun?.
Ama ne yazık ki, kazın ayağı öyle değil..
Maçın 2 kırılma noktası vardı.. Hiç bir gazetede tek satır geçilmeyen iki kırılma noktası.. Öyle ki en usta hakem ve hakem hocası kalemler bile değinmediler. Pazartesi öğleden sonra tüm gazeteleri satır satır okurken, mesleğim adına da utandım.
Biz "Dördüncü güç" medyayız öyle mi?. Yasama, Yürütme ve Yargı'yı denetleyecek, eksik, yanlışlarını düzelteceğiz öyle mi?.
Güldürmeyin beni!.
Şimdi anlatıyorum..
Hakem yazarlar, o maça eleştiri yazan usta kalemler okuyun da biriniz cevap verin, verebilirseniz.
Dakika 84.. Antalya kalecisi Boffin
bloke ettiği topu oyuna sokmak
isterken, Lens önünü
kesiyor, vurdurmuyor. Bülent Yıldırım
düdük çalıyor. Çift vuruş veriyor ve Lens'e
"Oyunu geciktiren" sportmenlik dışı hareketinden sarı kart gösteriyor.
Bunu niye yazdım.. Bülent Yıldırım
'ın kuralı bildiğini ve uyguladığını belgelemek için.
Şimdi dönüyoruz, dakika 24.. Maç henüz 0-0!. Beşiktaş
korner kazanıyor. Stoper Vida
kafa vurmaya gidiyor. Atışı, Boffin havada yakalıyor. Beşiktaş defansı da önde ya.. Topu hemen oyuna sokup çok tehlikeli bir kontratak başlatacak. Vida'nın geriye yetişmesine imkan yok. Çirkince çözüyor. Boffin'in degaj yapmasını engelliyor. Yere yıkıyor. Yıldırım düdük çalıp faulü veriyor.. Peki sarı kart?.
O yok.. Neden?.
Çünkü Vida'nın altıncı dakikada gördüğü bir sarı kart var zaten. Bu ikinci ve kırmızı.. Yıldırım'ın yüreği yetmiyor o sarıyı çıkarmaya..
24'te ve 0-0 iken hem de Vida atılsa ve Beşiktaş 10 kişi kalsa o maçın sonucu ne olur, bir düşünün?.
Dakika 35.. Boffin bomboş gelen Gökhan'ın
ayaklarına plonjon yapıyor. Yıldırım'a göre nizami.. Ama VAR hakemi uyarıp "Gel bak"
diyor. Birlikte bakıyoruz. Penaltı.. Yıldırım doğru kararı veriyor. Söz yok..
Peki, şimdi dakika 67.. Durum 3-1.. Antalya fena halde bastırıyor. Bu defa Doukara'yı
, Beşiktaşlı futbolcu 18 içinde adeta boğuşarak indiriyor. Yıldırım "Devam" diyor ve bu defa, VAR Hakemi Mete Kalkavan
da "Gel bak" uyarısı yapmıyor nedense(!).
Dönen top, Beşiktaş kontratağı ve gol.. 2- 3 olacak maç 1-4'e dönüyor.
Bu da ikinci kırılma noktası..***
Şimdi soruyorum. Tam tersi olsa ve sonunda Antalya 6-2 kazansaydı, bu Fikret Orman
ve bu medya yeri yerinden oynatmaz mıydı?.
Antalya'nın günahı ne?.
Günahı ne, Bülent Yıldırım
?.
Günahı ne Mete Kalkavan
?.
Günahı ne, iş büyüklere gelince gözleri görmez, kalemleri yazmaz olan meslektaşlarım?.
Şu iki pozisyonu, bir, tek bir kişinin tartışma gereği bile duymaması normal mi, onlarca yüzlerce gazeteci?. Normal mi ha?.
Yazın da "Hakemin kararı doğruydu" deyin be!.
Şimdi bu hakemler ve bu medya ile bu lig adam gibi biter mi?.
Şampiyon belli gibi.. Ama ya Avrupa'ya, ya alt kümeye gidecekler?.
Bu adalet (!)ten mi çıkacak puan cetveli?. Yoksa zaten karar verildi de, biz boşuna mı heyecanlanıyoruz?.