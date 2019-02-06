Başlığım hatta iyimser.. "Mümkün değil" demem lazımdı.

Pazar akşamı fevkalade neşeli bir maç izledik..

Şenol Hoca, sahaya çok iyi bir takım çıkarmıştı nihayet.. Genç.. Dinamik.. "Gol yememeye değil, atmaya yönelik" futbol oynayan bir takım. Üstelik haftalardır yenilmeyen Antalya'ya karşı deplasmanda..

Bülent Korkmaz zaten hep o kafada..

Nasıl hızlı bir maç. Topu takip etmek zor.. Güzel maçta 8 tane de gol izledik.. Daha ne olsun?.

Ama ne yazık ki, kazın ayağı öyle değil..

Maçın 2 kırılma noktası vardı.. Hiç bir gazetede tek satır geçilmeyen iki kırılma noktası.. Öyle ki en usta hakem ve hakem hocası kalemler bile değinmediler. Pazartesi öğleden sonra tüm gazeteleri satır satır okurken, mesleğim adına da utandım.

Biz "Dördüncü güç" medyayız öyle mi?. Yasama, Yürütme ve Yargı'yı denetleyecek, eksik, yanlışlarını düzelteceğiz öyle mi?.

Güldürmeyin beni!.

Şimdi anlatıyorum..

Hakem yazarlar, o maça eleştiri yazan usta kalemler okuyun da biriniz cevap verin, verebilirseniz.

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