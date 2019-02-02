Bunca zaman acımasız eleştirince, dün sabah gözlerimi açtığımda NTV ekranında kırmızı yazı ile okuduğum haberi en evvel alkışlamak da benim görevim..

Devlet, sabahın erken saatlerinde Yasa Dışı Bahis Şirketlerine yurt çapında eş zamanlı baskınlara başlamış. Ben bu satırları yazarken baskınlar devam ediyordu.

İzlemeye alınan şirket 72.. Peşine düşülen yasa dışı iddia oynatıcı 849.

Belirlenen yasa dışı iddia trafiği şöyle.

2 milyar 145 milyon lira.. 9.5 milyon euro.. 12 milyon dolar. Binlerce sterlin, İsviçre Frangı, ruble ve de 8 kilo altın.

Bunlar, işin hacmini ve nasıl dünya çapında yönetildiğini gösteriyor. Bugüne dek Yasa Dışı İddianın Uzak Doğu kökenli ve Kuzey Kıbrıs üzerinden oynatıldığını yazmıştık. O da doğrulandı.

Şu ana dek 42 milyon lira, 94 bin dolar ve 133 bin euroya el konulmuş.

Yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 455 kişiye de, 8 bin 500'den 35 bin liraya kadar para cezası kesilmiş.

Bugüne dek, bu yasa dışı kumar ve trafik konularında çok eleştirdiğim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu yürekten kutluyorum.

Bu ülkede bir "Devlet" olduğunu bu mafya bozuntularına gösterdiniz.

İşin içinde mafya var diye kelime yazmaktan korkan "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyen güya Dördüncü Güç medyaya da ağır bir ders verdiniz..

Yahu mafya kurşunu yiyip aylarca tekerlekli sandalye ve koltuk değneği ile dolaşan ben savaşıyorum. Biri de çıkıp desteklemiyor, meslektaş(!)larımın..

Şimdi işin başka yanını söyleyeyim..

Ben bu sabah, gene İçişleri Bakanı'nı eleştiren ve göreve çağıran "Devlet nerde" başlıklı bir yazı daha yazmak niyetindeydim. Çünkü daha dün akşam üzeri cebime bu yasa dışı şirketlerin "Gel gel" yapan güya bonuslu, güya başlangıçta bedava oynatıp tuzağa düşüren mesajlarından biri daha gelmişti.

90 539 104 diye başlayan m.iddia.9..

Sondaki bu 9 işin püf noktası.. Çünkü bu site Bilişim Yüksek Kurulu tarafından kapatılırsa, m.iddia10 hazır. Anında açılıyor. 9'u arayanlar da ona düşüyor..O da kapatılırsa, 11.. 12. ve ötesi sırada.

Sadece son haftada bana gelenlere bakın.

90 533 823.. betasusx16..

90 533 880.. hititbet02..

90 533 836.. betasusx2..

90 555 896.. hititbet..

90 533 858.. modabet1..

90 533 888.. m.90artibahis8..

Ayrıca bu hititbet ve modabet'ten başka telefon numaraları ile on mesaj daha..

Ben yazdıkça adamlar bana yolluyorlar, yağmur gibi.. "Sen poponu yırt, bak biz ipte kaç cambaz oynatıyoruz" dercesine.. Benim de aklıma, Orhan Murat Arıburnu'nun çok sevdiğim dizeleri geliyor..

"İki cambaz bir ipte oynamaz. Bir ipte bir sürü cambaz, Hilebaz, madrabaz, kumarbaz. İki cambaz bir ipte oynamaz. Bir ipte bir sürü cambaz. Ateşbaz, işvebaz, hokkabaz. İp niye kopmaz Zampok eyin pi"

Yaa!.. Devletin şamarı "Zampok eyin pi"yi tersine döndürdü dün sabah işte ve..

İp koptu!.

Yaşa Sevgili Bakanım!.