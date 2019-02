Dün öğleden sonra TRT Müziğe takıldım. "Hey Gidi Günler Hey" diye bir nostalji programları var. Baktım o!.. Ekranda da Ömür Göksel.. Gençlik arkadaşım ve çapkınlık suç ortağım.. Kızlar bayılırdı Ömür'e.. Ankara'da Tandoğan Meydanı altında loş bir klüp vardı, orda söylerdi.. Ben de kızları "Ömür"e götürürdüm..

Ben de tam "Hey gidi günler hey" derken, Ömür'ün arkasındaki yazıyı okudum.. "Anılarla Müzik!."

Yani 2019'un nostalji programındaki Ömür Göksel klibi, 1995'te Şevket Uğurluel ağbimin harika piyanosu ile yıllarca sürdürdüğü nostalji programından alınmış.

Yani "Nostaljinin de Nostaljisi" ne gelmiş, Ömür.. Ben de tabii..

Ama dedim ya bu Ömür, ömür adam..

Bugün cumartesi.. Evde, yoldaysanız, "TRT Radyo 1"i açın, saat 11.05- 12.00 arasında. Her cumartesi kendi arşivinden hazırlayarak sunduğu "Müzikle bir Ömür"ü dinleyin. 4'üncü yılına girdi, bu hafta.. Yetmedi.. Gene bu yılbaşından beri, TRT Radyo 3'te "Akdeniz Melodileri"ne başladı. Her Cuma 12.05 - 13.00..

Hatırlatayım.. Ömür çok ama çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'ın 1996'dan 2000'e devam eden ve Monaco'da, Avrupa Süper Kupası'nı Real Madrid'in elinden alması ile doruğa ulaşan zafer yıllarındaki tribün sloganı "I love you Hagi/ I love you Hagi" Ömür'ün o yıllarda liste başı olan şarkısı "Beni hiç eden sensiz hayatı/ Sevmek istesem, sevemem artık"tan uyarlanmış, yani Tribün Şarkısı olmuştu.