Sabah işe nasıl neşeli geldim.. Neşemi yaratan pazartesi günü bana gelen bir CD.. Taktım, dinliyorum..

"Karşıyaka'dan Geliyor İzmir'in Bülbülleri" ile başladı.. Çocukken köydeki gramofonda, taş plağını çalardık, Mahmure Hanım'dan.. Bu defa Mehtap Demir söylüyor, harika bir saz gurubu eşliğinde.. Kanun var, buzuki var.. Ud, klarnet, akordeon var. Lavta var, gitar var.. Var oğlu var. Düzenleme de nefis..

Sonra bir "Bergama Zeybeği" ki, kalk minibüsün içinde diz vur.. "Öylesi coşkulu" demeye kalmadı, bu defa "İskender Boğazı Dardır Geçilmez" başladı ki..

Hadi otur bakalım yerinde oturabilirsen..

Şarkının kendisi şıngır şıngır yahu.. Bakar mısınız?.

"İskender Boğazı (Şıngır da Şıngırı Şıngırı Şıngırı Şıngır da)

Dardır Geçilmez (Aman Aman)

Soğuktur Suları (Şıngır da Şıngırı Şıngırı Şıngırı Şıngır da)

Bir Tas İçilmez (Aman Aman Hey)

Sıva Mıva Kollarını

Topla Beyaz Fistanını

Çaydan Geçelim

İmanım, Doldur İçelim."

Geldik gazeteye.. Üç şarkıda beni coşturan bu CD'yi hemen yazmaya karar verdim. Ötesini dinlemeyi beklemeden. Gerek de yok zaten. Sonu başından belli..

Alkışlar Mehtap Demir ve ekibine.. Şimdi, yazılarım bitsin, ev yoluna düşelim de üç şarkı daha dinleyeyim diye sabırsızlanıyorum.