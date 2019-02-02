Siyasete CHP gençlik kollarında başladı. Devamı..

1987 SHP Milletvekili..

1995 CHP'ye geçti.

1999 DSP'den Şişli Belediye Başkanı..

2002 Yeni Türkiye Partisi'ne geçti.

2003 CHP'ye döndü.

2004 CHP Şişli Belediye Başkanı..

2008 gene DSP'ye dönüş.

2009 DSP Şişli Belediye Başkanı..

2010 Türkiye Değişim Hareketini kurdu.

2011 Tekrar CHP'ye döndü.

2014 CHP İstanbul Büyük Şehir Başkan adayı oldu. Tüm kazanacak ilçelere kendi adamlarını yerleştirdi. Adamları kazandı, o kaybetti.

2019 DSP Şişli adayı oldu.

Şimdi, Demirören (Eski Doğan) gurubu gazeteleri, tüm haberleri ve yazarları ile "CHP Şişli'de niye Mustafa Sarıgül'ü aday göstermedi" diye soruyor..

Kendileri resmen açıkladı ya.. Bu gurup gazetelerinde para karşılığı yazılan "Proje" haber ve köşe yazıları çıkıyormuş..

Eee!. Sarıgül de bu işleri iyi bilir!.