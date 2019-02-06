Bu haftanın sahtekarı Akhisarspor'un çok yetenekli ve yıllardan beri izlemekten zevk aldığım futbolcusu Josue!.

Yani Mossoro'yu oyundan attırmak için yaptığı utanç verici ayıba inanamadım ve de dayanamadım.

Mossoro 22'inci dakikada sarı kart görmüş. Maç 0-0 devam ediyor. Josue topla giderken Mossoro önündeydi. Bırakın faul yapmayı, dokunmadı bile ve Josue kendini bir yere fırlattı, denize dalar gibi ve ayağını sanki balta yemiş gibi tutarak, acı ile kıvranarak.

Yuttursa, Mossoro daha o dakika atılacak. Hüseyin Göçek oyunu yakından izliyor. Aldırmadı bile.. Oysa aldırmalı ve Josue'ye "Hakemi aldatmaya teşebbüs"ten kart göstermeliydi. Ya yuttursa ne olacak?. Ya Başakşehir 10 kişi kalsa?. Ya 3 puan kaybetse, fark iyice azalsa?.

Üstelik kart göstermeden "Devam" deyince "İktidar Başakşehir'i şampiyon yapacak" komplo teoricilerine de gün doğdu.. "Bak, ikinci sarıyı göstermedi. Çünkü tezgah var!."

Acıdır, hakemlerimiz, bu çok kötü niyetli, sportmenliğe sığmayan ve meslektaşının ekmeği ile oynayan hareketlere hep seyirci kalıyorlar. Bu yüzden hemen herkes aldatmaya teşebbüs ediyor. Yutturursan yaşadın. Yutturamazsan cezası yok.. O zaman sahtekarlığa aynen devam.

Teşvik eden de, Türkiye Futbol Federasyonu.. Bu rezillik, lig başından beri sürüyor ama ne Yıldırım Demirören'in umurunda, ne de Yusuf Namoğlu'nun..

"Hakemi aldatma teşebbüsleri" acilen "VAR"a alınmalı.. Gerçi VAR hakemlerini de görüyoruz ama, futbolcu korkar, en azından..

"VAR'da görürlerse, cezayı yerim" der de çekinir belki..