Harika bir sinema yasası çıkararak çok önemli sorunları çözen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, "Organize İşler 2" filmini Yılmaz Erdoğan'la birlikte izlemiş. Hayır özel gösteri falan yapmamışlar. Bilet alıp normal seansa gitmişler ve halkla birlikte izlemişler.. Ne kadar güzel değil mi?.
Ne yazık ki değil..
Ersoy'un çıkardığı yasanın bütün sinemaseverleri mutluluğa boğan maddesi, film öncesi reklamların "10 dakika" ile kısıtlanmasıydı.
Hem de o yasayı çıkaran ve yürütmekle sorumlu olan Bakan'ın bulunduğu seansta tam 35 dakika reklam göstermiş sinema, devlete meydan okurcasına..
Bakanda çıt yok. Film bitince Yılmaz dayanamamış..
"Eğer film 20.15 yazıyorsa seyirci 21.00'de girsin. Gördüğünüz gibi 35-40 dakika reklam izledik" demiş.
Buyrun "10 dakika reklam" yasasını koyan ve yürüten bakanın cevabı..
"Sizin gibi üstatların filmlerinde böyle uzun reklamlar oluyor.."
Yılmaz şaşkın..
"Sayın Bakanım buna sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim!."
Valla seni bilmem ama ben kahroldum, Yılmaz!.
Kendi koyduğu yasanın kendi gözleri önünde katledilmesine ses çıkarmayan, bu ülkede yasaların "Adamına göre uygulandığını" söyleyen bir bakanımız var!.