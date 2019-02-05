Demirören gurubu açık açık ilan etti ya.. Gurubun PR departmanı, kişiler ve kurumlarla anlaşıyorlar, onlar da, para karşılığı haber ve köşe yazısı yazdırıyorlarmış.. Adı "PRoje" imiş sistemin. En hızlı PRoje baş yazarı da Ahmet Hakan..

Geçen hafta "Reklamsa reklam" diye adını da koyup resmen deterjan reklamı yaptı ya.. Ahmet ne zaman çamaşır yıkamış ki, malı tavsiye ediyor ve "Market raflarında gördüğünüz anda eliniz bu ürüne gitsin" diyor. (28 ocak.)

Pazar günü de siyaset notu yazmış. Tüm gurubun Sarıgül PRoje baş yazarı ya.. Aynen naklediyorum..

"Hayri İnönü, 'İnönü soyadından dolayı engellendim' demiş. Hayri Bey! Bırak palavrayı!. Soyadın 'İnönü' olmasaydı ve Sarıgül seni önermeseydi.. Sen o başkanlığı rüyanda bile göremezdin."

Kullanılan dilin küstahlığını geçiyorum. Ahmet Hakan gibi bir gazeteci, geçen seçimde Sarıgül'ün çevirdiği dolapları, hele Şişli'yi bilmez mi?.

CHP'li falan değil, sadece "Sarıgülcü" olduğu için bugüne dek kırk parti değiştiren, döne döne başı dönen Mustafa Sarıgül geçen seçimlerde, adam olmadan cin çarpmaya kalkan Kılıçdaroğlu'nu kandırmış "Sana İstanbul'u kazandıracağım. Ama şartım var. İlçe başkan adaylarını ben seçeceğim" demişti. Kılıçdaroğlu safı inandı. Sarıgül, CHP'nin elindeki ilçelerde harika işler yapan tüm başkanları, başta Beşiktaş temizledi. Yerine kendi adamlarını yerleştirdi. "Niye kendi adamlarını" diye soracak kadar saf değilsin herhalde Ahmet!.

Şişli'ye de Hayri İnönü'yü koydu, doğrudur.

Peki niye Hayri İnönü, Ahmet?.

Çünkü Şişli'yi elinde tutmak için plan yapmıştı.

Oğlu Emir, Başkan Yardımcısı olarak zaten tümü Sarıgül kadrosu ekiple Şişli'yi elinde tutacak, yani Baba Sarıgül ilçeyi resmen yönetmeye devam edecekti. Hayalet Başkan durumundaki Hayri İnönü, bir yıl sonraki genel seçimde milletvekili yapılıp gönderilecekti. (Kılıçdaroğlu ile anlaşma öyleydi), Ondan açılan Belediye Başkanlığı'na da, Emir resmen, Mustafa Sarıgül fiilen seçilecekti.

Ama Hayri İnönü sandıkları kadar saf çıkmadı. Planı hemen çözdü. Belediyedeki Sarıgül takımını darmadağın etti. Emir'in başkan olma planlarını sıfırladı. Mustafa Sarıgül'ün Şişli ile ilgisini kesti. Milletvekili adayı da olmadı.

Bu seçimlerde Kılıçdaroğlu, ipliği pazara çıkan Mustafa Sarıgül'ü aday gösteremedi ama vefasını (!) gösterdi..

Geçen seçimlerde Sarıgül'ün temizlediği gerçek CHP'li ve büyük hizmetler eden eski ilçe belediye başkanlarının hiçbirinin hele tüm hesaplarını suya düşüren Hayri İnönü'nün adını bile anmadı..

Aday olamayınca DSP'ye dönen Sarıgül de "Kılıçdaroğlu'nun günahı (!) yok. Bütün kabahat çevresinde" diyerek, noktayı koydu.

Şimdi "Benim bunlardan haberim bile yok" dersen Ahmet, sorarlar adama..

"Sen ne biçim gazetecisin o zaman?."