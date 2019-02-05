"İşte benim Devletim bu"ydu, cumartesi günü köşemdeki başlık.. Ülkemde yasa dışı bahis ve gene yasa dışı kumarı, internet siteleriyle oynatan ve milyarlar kazanan mafyaya karşı nihayet savaş açılmış ve devlet cuma sabahı yurt çapında bir operasyon başlatıp 72 yasa dışı kumar sitesini basmış, yüzlerce insanı göz altına almıştı.

O sırada cebim yasa dışı kumar sitelerinin yolladığı "Gel gel" mesajlarıyla doluydu. Yazım şöyle bitiyordu.. (Sayfayı hazırlayan arkadaşım gene oyun etmiş bana.. Orhan Murat Arıburnu'nun çok hoş şiirini, satır başı yapmadan, hatta kesme işareti dahil hiçbir şey kullanmadan düz yazıya çevirmiş ve saçma sapan bir hale getirmişti. Bu vesile ile tekrar ederken, okurlardan da özür dilerim.)

"Ben yazdıkça adamlar bana yolluyorlar, yağmur gibi.. "Sen poponu yırt, bak biz ipte kaç cambaz oynatıyoruz" dercesine.. Benim de aklıma, Orhan Murat Arıburnu'nun çok sevdiğim dizeleri geliyor..



"İki cambaz bir ipte oynamaz

Bir ipte bir sürü cambaz

Hilebaz, madrabaz, kumarbaz



İki cambaz bir ipte oynamaz

Bir ipte bir sürü cambaz

Ateşbaz, işvebaz, hokkabaz



İp niye kopmaz

Zampok eyin pi"



Yaa!.. Devletin şamarı "Zampok eyin pi"yi tersine döndürdü dün sabah işte ve..

İp koptu!.

Yaşa Sevgili Bakanım!.

***

Oysa adamlardaki pervasız küstahlık devam ediyor.. Pazar akşamı gene cebime düştüler, "Baskın, maskın bizi yıldırmaz. Siz kendi ülkenizdeki piyonlarımızı yakalarsınız" diyorlar sanki. Doğru..Buzdağının gövdesi yurt dışında.İşte baskının ertesi gün gelen mesaj.."Wipbetten Size Özel. 20 lira yatır 20 lira bizden. Her 1 liralık kupona bir lira da bizden. Tutan kupona yüzde 5 de ek kazanç.www.wipbet51.. falan filan.Bu 51 sistem gereği. Siteyi devlet kapatırsa, otomatik 52 devreye girecek ve siz 51'i arasanız bile buraya düşeceksiniz.Mesajı yollayan telefon numarası da "90 539 107 41 .."YaniSüleyman Soylu.. Bu Uzak Doğu mafyasınıbizdeki üç beş kurbanı tutuklayıp,mahkum ederek durdurmak mümkündeğil. Tek geçerli çare, oynanmasınıönlemek..Yasa dışı kumar sitesi ile oynamanın cezası 8 bin 500 liradan başlıyor. Demek bu ceza korkutmuyor.. O zaman, para cezasını 100 bin lira civarlarına çeken ve bir de en az 3 ay, ertelenmeyen "Zorunlu Hapis" eklemek gerek..