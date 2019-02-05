"İşte benim Devletim bu"ydu, cumartesi günü köşemdeki başlık.. Ülkemde yasa dışı bahis ve gene yasa dışı kumarı, internet siteleriyle oynatan ve milyarlar kazanan mafyaya karşı nihayet savaş açılmış ve devlet cuma sabahı yurt çapında bir operasyon başlatıp 72 yasa dışı kumar sitesini basmış, yüzlerce insanı göz altına almıştı.
O sırada cebim yasa dışı kumar sitelerinin yolladığı "Gel gel" mesajlarıyla doluydu. Yazım şöyle bitiyordu.. (Sayfayı hazırlayan arkadaşım gene oyun etmiş bana.. Orhan Murat Arıburnu'nun çok hoş şiirini, satır başı yapmadan, hatta kesme işareti dahil hiçbir şey kullanmadan düz yazıya çevirmiş ve saçma sapan bir hale getirmişti. Bu vesile ile tekrar ederken, okurlardan da özür dilerim.)
"Ben yazdıkça adamlar bana yolluyorlar, yağmur gibi.. "Sen poponu yırt, bak biz ipte kaç cambaz oynatıyoruz" dercesine.. Benim de aklıma, Orhan Murat Arıburnu'nun çok sevdiğim dizeleri geliyor..
"İki cambaz bir ipte oynamaz
Bir ipte bir sürü cambaz
Hilebaz, madrabaz, kumarbaz
İki cambaz bir ipte oynamaz
Bir ipte bir sürü cambaz
Ateşbaz, işvebaz, hokkabaz
İp niye kopmaz
Zampok eyin pi"
Yaa!.. Devletin şamarı "Zampok eyin pi"yi tersine döndürdü dün sabah işte ve..
İp koptu!.
Yaşa Sevgili Bakanım!.