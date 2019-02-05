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HINCAL ULUÇ
05 Şubat 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bu adam Beşiktaş Başkanı!.

Bir gurup Beşiktaş taraftarı otobüs tutup, Mersin'e Beşiktaş Kadın Basketbol Takımına destek olmaya gitmişler. Bu arada, içlerinden birisi de, Beşiktaş Başkanını eleştiren bir tweet falan mı atmış ne..
Fikret Orman nam zat, köpürmüş.. Söylediği lafa bakar mısınız?.
"Bilmem neyin şoförü, Beşiktaş'ta kanaat önderi olmuş. Boş gezen adamlar gelmiş beni irdeliyorlar. Çıkın biz adayız deyin. Neyi bekliyorlar.. Maçı kaybetmemizi bekliyorlar.."
Bir yanda, tüm şoförlere açık hakaret. Bir yanda taraftara hakaret.. Bir yandan kendisi ile ayni fikirde olmayan, onun eylem ve söylemlerine karşı çıkanlara hakaret..
1957'den beri fiilen spor yazıyorum. Ben böyle bir Beşiktaş Başkanı görmedim!.
Yakışıyor mu bu adam Süleyman Seba'nın Beşiktaş'ına..
Başkanlığa değil, üyeliğine yakışıyor mu "Bilmem neyin şoförü" diyen birisinden Beşiktaş Başkanı olabilir mi, Beşiktaşlılar?.

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Hafta sonu konuşulacak çok şey oldu, futbolumuzda. Notlarım, yarın..

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