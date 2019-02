Hafta sonu izlediğim, bayağı gişe yapan bir Amerikan filminin başında, baş oyunculardan biri, kızdığı öbür baş oyuncuya aynen şöyle diyordu..

"Seni Nusret gibi tuzlarım.."

"Nusret" demiyordu tabii. Amerikalıların ona taktığı "Salt Bae" adını kullanıyordu. Salt, tuz demek.. "Bae" "Sevgili, sevimli" anlamına kullanılır. "Before anyone else/ Herkesten önce" sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Sevgililer, "Bebeğim" anlamına söylerler birbirlerine..

Şimdi Maduro'dan Merkel'e tüm dünya liderlerine, tüm dünya ünlülerine "Tuz Ekme" hareketi yapan ve filmlere girecek üne kavuşan Nusret için Türk medyasında tek satır olumlu laf okudunuz mu?.

Peki ya dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile aylarca flört eden Metin Hara'yı hep yerin dibine sokmadık mı?. Adriana kimmiş de, Metin kim oluyormuş.. Adam reklam düşkünüymüş de, şuymuş buymuş..

Yani nedir bu?

Başlığa bakın cevap verin..

Nusret'i ve Metin'i kıskanıyor muyuz?. Ya da Türk insanını hiçbir popüler başarıya yakıştıramayan bir aşağılık kompleksimiz mi var?.

Ya da ikisi birden mi?.