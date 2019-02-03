Dün "İmamoğlu'nun rakibi Kılıçdaroğlu" diye yazmıştım. İşte en büyük kanıtlardan biri.. CHP'nin kalesi ilçelere, kimsenin tanımadığı adaylar koydu ki, sanki CHP oralardan oy almasın..

Örnek 1980'den beri nerdeyse kırk yıldır yaşadığım Beşiktaş.. CHP adayının adını ben hem de gazeteci Hıncal ilk defa duyuyorum.. Unuttum bile.. Google'a girip mi bulacağım ilçemin başkan adayını.

Yani, Sarıgül'ün adamı, işten el çektirilen Murat Hazinedar'ı seçtirmek için, ilçemizi ihya eden İsmail Ünal'ı kenara iten Kılıçdaroğlu, bu defa, daha beterini etti.

CHP seçmenine resmen "Bize oy vermeyin" demek böyle oluyor işte..

Size hafta sonu bu konuyu daha etraflı yazmayı planlamışken, e-mail adresime bir yazı düştü.

Beşiktaşlı, ama benden de iyi, kökeni Beşiktaşlı bir gurup yazmış belli..

"Bunu yayınlasam, amacım anlaşılır, başka lafa gerek yok" dedim.

Buyrun Beşiktaşlıların yazısını..

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