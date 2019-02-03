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HINCAL ULUÇ
03 Şubat 2019, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Shakespeare’den..

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için.
(Adnan Binyazar'ın Cumhuriyet'teki köşesinden aldım. Teşekkürler..)

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