Dün sabah kalktım.. Artık öğrendiniz. Kör olası merakım.. Ne var ne yok, diye NTV'yi tıkladım..

Karşıma çıkan alt yazı..

"Ampute milli takımı kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan çıkan gazla zehirlendi. Annesi öldü. Babası yoğun bakımda.."

Dikkat buyurun pazartesi sabahındayız. Olay cuma gecesi oldu. Pazar günü babanın cenazesi kaldırıldı. Haberini NTV yayınladı üstelik.

O koskoca NTV, pazartesi sabahı, saat 9.5'ta utanmadan, sıkılmadan, hâlâ cuma gecesinin haberini alt yazı diye yayınlıyor..

Utanmadan.. Sıkılmadan..

Yahu bu ayıbın, bu utancın, milyonca izleyiciyi eşek yerine koyan bu rezilliğin hesabını soracak, verecek tek kişi yok mu, Doğuş gurubunda Ferit Şahenk?.

Tek kişi yahu!.

Bu kaçıncı yahu?.