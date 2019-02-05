Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Bu nedir NTV?.
HINCAL ULUÇ
05 Şubat 2019, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bu nedir NTV?.

Dün sabah kalktım.. Artık öğrendiniz. Kör olası merakım.. Ne var ne yok, diye NTV'yi tıkladım..
Karşıma çıkan alt yazı..
"Ampute milli takımı kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan çıkan gazla zehirlendi. Annesi öldü. Babası yoğun bakımda.."
Dikkat buyurun pazartesi sabahındayız. Olay cuma gecesi oldu. Pazar günü babanın cenazesi kaldırıldı. Haberini NTV yayınladı üstelik.
O koskoca NTV, pazartesi sabahı, saat 9.5'ta utanmadan, sıkılmadan, hâlâ cuma gecesinin haberini alt yazı diye yayınlıyor..
Utanmadan.. Sıkılmadan..
Yahu bu ayıbın, bu utancın, milyonca izleyiciyi eşek yerine koyan bu rezilliğin hesabını soracak, verecek tek kişi yok mu, Doğuş gurubunda Ferit Şahenk?.
Tek kişi yahu!.
Bu kaçıncı yahu?.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN