Ne hayat dolu adamdı.. Olduğu her yere neşe saçardı.. Ekranda, sahnede şovları ve taklitlerine bayılırdık.

Sıkı arkadaş sayılmazdık ama iyi ahbaptık. Rastlaştığımızda bol ve genelde neşeli sohbetler ederdik.

59 yaş için ölüm erken değil mi?.

Ama ölüm haberini aldığımda "Kurtuldu" dedim..

Hayat ona çok azizlik etmiş, o canlı, hareketli adam önce bir bacağını kaybedip tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

Sonra da akciğer kanseriyle çok uzun savaş!.

Gençlik yıllarında, vücuduna iyi baktığını söyleyemem. Savaşı kaybetmesine biraz da o sebep oldu sanki..

Işıklar içinde yat, Yalçın!.