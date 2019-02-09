Meraklı adamım ya.. Ben de Dr. Kimberly Young'ı (Bay değil, Bayan Young) bulup okudum. Nerden?. Ona ayıp olacak ama, internetten.

Bakın ne diyor?.

"Dijital bağımlılık, alkol ve narkotik bağımlılığı gibidir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, dijital icatların (Yani tam da cep telefonunun) beyni, aynen eroin ve kokain gibi etkilediğini, beyinde ayni hasarı yaptığını göstermiştir.

Dr. Young, tüm aileleri, çocuklarını bu bağımlılıktan koruma konusunda uyarıyor. "Çocuklar 3 yaşından itibaren bağımlı olabilirler" diyor. İşte tavsiyesi..

"Doğumdan 3 yaşına- Hiç.

3-6 yaş- Günde 1 saat.

6-9 yaş- Günde 2 saat.

9-12 yaş- Günde 2 saat ve sadece haberleşmek için makul süre.

12-18 yaş- Dijital diyetle serbest!.