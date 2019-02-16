Altında o devasa ve fevkalade gösterişli, pahalı araba var diye, kendini yolların kralı sanan adam!.

Sağa dönecek araba sağ şeritten gider. Yollar senin ya, soldan gelip üzerimize kırdın, kavşağa bir metre kala.. Kazayı zor önledik. Arkamıza gireceğine solda kaldın. İkinci şeritten bizim gazetenin ordaki yan yola girmen mümkün değil. Çünkü o yol iki şerit. Soldan gelen uyanığa yer yok. Bizi beklemek zorundasın.. Ama biz de beklemek zorundayız..

Çünkü yaya geçidinde yaşlı bir hanımefendi var. Hava yağmurlu.. Köşede bir yazı var. "Sağa dönüşlerde yayaya dikkat ediniz."

Yazmasa ne olacak ki?. İnsanlık öldü mü?.

Ama sende ölmüş.. Korna çalıyorsun bize, duruyoruz diye.. O korna şoför dilinde sövmek demek. Biliyorum..

Hepsini de sana aynen iade ediyorum, insanlıktan nasipsiz yaratık..

O kavşak, Sabah'ın önü. O kavşakta EDS/ MOBESE kameraları var..

Tehlikeli araba kullandın. Kuralları ihlal ettin. Meskun mahalde ısrarlı korna çalarak huzuru bozdun. Hayati tehlike yarattın.

Daha ne yapacaksın, "Cakalı" yaratık!.

Ama biliyorsun.. Bu İstanbul'da sana kimse dokunmaz nasılsa..

Bu yazıya da aldırış etmez, valin, emniyet müdürün ve trafik müdürün.

Odalarından çıkmazlar ki.. Hele de bu kış soğuğunda denetleme yapacaklar öyle mi?.

Ferman Süleyman Soylu bakanın, ama yollar sizindir, kent eşkiyaları..

Yollar sizindir!.