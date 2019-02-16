Yani içim nasıl cız etti, Gazette 13'ün 500'üncü sayısını masamda görünce..

Güngör Denizaşan.. Bu ülkenin en eski ve bir ömür boyu kadar eski yıllarda en ünlü magazin muhabiri Güngör, bu gazeteyi yıllardır tek başına yazıyor. Çıkarıyor. Tek başına dağıtıyor, Beyoğlu'ndaki köhne evinde, tek başına.. Köhnenin en üst katında dairesi.. Dizleri çekmiyor artık o merdivenleri.. Ama gazetesini inatla çıkarıyor..

500. Sayı, kasım ve aralık diye ikisini birleştirerek yapabilmiş ve ancak ocak sonu, şubat başı dağıtabilmiş..

Güngör'den Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kardeşime söz etmiştim.

"Bak Ara'ya nasıl destek oldun. Ara'nın o emsalsiz arşivine Doğuş Gurubu senin desteğinle sahiplendi. Türkiye bir hazineye sahip oldu. Güngör mesleğe 'Beyoğlu Muhabiri' olarak başladı. O zaman bütün kalite oteller ve gece kulüpleri Beyoğlu'ndaydı. Yabancı ünlüler geldi mi, Beyoğlu'nda kalır, sosyete Beyoğlu'nda eğlenirdi. Bu yüzden 'Magazin' denmez, "Beyoğlu Muhabiri" derlerdi onlara" dedim. Ama Sevgili Demircan, işte artık gidiyor Beyoğlu'ndan, tutmadı Güngör'ün elinden..

İçimi yakan o duyuru ilk sayfada gene..

"Sayın Okurlar Lütfen Destek" diyor..

"Uzun bir süredir ekonomik sıkıntı içinde yaşamaya çalışıyoruz" diyor.

"Bize ilan ve abone yardımı yapın" diyor.

Garanti Bankası Taksim Meydanı Şubesi

Hesap no 28/6890882

IBAN NO: TR 26 0008 2000 0280 0006 6908 82"

Yapar mısınız Sevgili Okurlar..

Bin yaşında, hasta ama o çatı katı dairesinde bu gazetenin 500'üncü sayısını gene de çıkaran Güngör'e destek olur musunuz?.

Bir şey daha..

Güngör o emsalsiz arşivini size açtı..

www.gazette13.com

Tıklarsanız, 500 sayının 500'ünü de görebilir ve neye destek olduğunuzu da anlayabilirsiniz!.