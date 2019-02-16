"Kadın, o dönemde söylediği şarkılar yüzünden hapse atılmıştı. Ailesi ondan haber alamıyor merak ve çaresizlik içinde bekliyordu.

Bir sabah, kadının ağabeyi gazeteyi açtığında kız kardeşinin arkadan elleri kelepçelenmiş fotoğrafını gördü. O an yüreğindeki acıyı ve belki de gururu; kardeşine hüzünlü bir şarkı yazarak dile getirdi.

Figan, sevdasıdır deli bülbülün

Bülbüle tuzaklar kurulur mu hiç

Avcılar, zalim avcılar

Bülbüller zincire vurulur mu hiç?

İşte o kadın Türkiye'nin sınırları aşmış efsane sesi Selda Bağcan ve ağıtı yakan ağabeyi, benim de canım babam Savaş Bağcan'dı. İki kardeşin gönülden gönüle akan sevgisinin sesi olmak beni heyecanlandırdığı gibi hüzünlendirdi de. Bülbüllerin susturulmaması ümidiyle.."

Serenad Bağcan günlerdir arabamın setinde benimle gidip gelen albümündeki Bülbül şarkısını böyle anlatıyor işte..

Babası Savaş, Ankara yıllarında en sevgili arkadaşlarımdandı. Kardeşleriyle bir üçlü oluşturmuşlar, Tunus Caddesi'nde açtıkları kendi gece kulüplerinde Latin müziği yaparlardı. Biz Ankara gençleri de bayılırdık.. Diskotekler çıktı, mertlik bozuldu. Canlı müzik öldü.

Bir Bülbül şarkısı neler hatırlattı bana..

En sondaki Mağusa Limanı türküsüne de bayıldım.

Kıbrıs senden sorulur, Ertan Birinci kardeşim. Bu satırlar sana..

Sıla 4'ün Kıbrıs Gelini şarkısı benim Kıbrıs Milli Marşımdır, bilirsin. Senin Genç Radyo sayesinde bütün Kıbrıs öğrendi bunu..

Al sana ikinci Kıbrıs şarkım.. Mağusa Limanı..

Gerisi Genç Radyo'ya kalmış.. Anladın?..