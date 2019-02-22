"Sporun gözyaşları" diye başlık atmış, Cumhuriyet!. Fevkalade duygusal, harika başlık aslında.. Ama o başlığı atan Sevgili Arif (Kızılyalın) kardeşim, spor mu kaldı ülkemde göz yaşı dökecek!.

Fikret Ünlü, gerçek bir Gençlik ve Spor Genel Müdürü'ydü, Ankara'da dostluğumuz, kardeşliğimiz başladığında.. Sporu o genel müdür yönetirdi o devirde.. Her tür sporu..

Üç büyüklere teslim olmuş futbolu değil..

Fikret'in kendisi sporcuydu.. Dağcıydı..

Golfçüydü.. Birinci Ordu sınırları içinde kaldığı için, ancak askeri izinle girilebilen 9 çukurluk İstanbul Golf Kulübü'ne beni o götürmüştü. Spor Bakanı'yken.. Rahmetli Mustafa (Koç) da oradaydı. Gezmiş, dolaşmış, yemek yemiştik birlikte..

Fikret Ünlü'nün Genel Müdür ve Bakan olduğu yıllarda, futbolda Dünya üçüncüsü, kulüpler bazında UEFA ve Süper Kupa Şampiyonu, basketbolda Avrupa ikincisi olduk.

Sayısız ve tertemiz Olimpiyat şampiyonlukları kazandık.

Çok ama çok severdik birbirimizi..

O da, benden evvel gitti!.

Kendi gitti, ama adını hep hatırlatacak o kadar "Yadigar"ı var ki?.

Başın sağ olsun Türkiye!.