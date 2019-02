Her gün keyifle okuduğum Özay (Şendir/ Milliyet) kardeşim de Netflix fırtınasına karışanlardan.. Hem de nereden?.

"Netflix Gece Yarısı Ekspresi'ni gösteriyormuş..

Kaldırsın" diyor..

Yahu, başta kendilerininki olmak üzere yığınla "Hapishane rezaleti" filmi çeviren Hollywood, bir de bunu yapmıştı. Film olarak bakarsanız, aslında çok da güzeldi. İzlenip geçecekti işte..

Ama Türk diplomasisi sayesinde, "Dünya çapında bir klasik" oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, her büyük elçimiz, film o ülkede gösterilince "Yasaklayın" başvurusu yaptı.

Eloğlu güler böyle şeye.. O zaman aramız da gergin.

Rum lobisi devreye girince, her ülkede nasıl reklam aracı yapıldı ve aptal diplomasi ve filmi izlemeyen kalmadı neredeyse..

Film ırkçı.. Ama ırkçı olduğunu biz dahil, dünyada sadece "Playboy" dergisi yazdı. Hem de savunması olmayan bir örnekle..

"Filmde Türk kim varsa kötü, Türk olmayan kim varsa iyi adam" diyerek.

Yıllar sonra. Long İsland'da yaşayan bir arkadaşım aracı oldu. Filme konu olan kitabı yazan kaçak Billy Hayes ile temas kurduk.

Billy "Filmde abartılmış, saptırılmış çok şey var.. Ben bunları gelip Türk televizyonunda anlatırım. Yeter ki, hakkımdaki tüm davalar kaldırılsın" dedi. Hemen Turgut Özal'ın sağ kolu Ahmet Kahveci'yi aradım. Bayıldı.

Planladık..

TRT'de önce başta Atilla Dorsay filmi görmüş eleştirmenler konuşacak.

Sonra filmi, ülkemizde yasaklanan filmi ilk defa göstereceğiz.

Sonra da Billy çıkıp gerçekleri ve yalanları anlatacak.

Harika olacaktı, olmadı..

Kahveci bir kazada aniden öldü.

Aman Özay!.

Filmi yeniden meşhur edip, canavarı hortlatma!.