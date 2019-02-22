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HINCAL ULUÇ
22 Şubat 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Timur Selçuk’a saldıranlar!.

Türkiye'nin hem de tam bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri, kendi tüm yaşamından örneklerle anlatan Timur Selçuk'u dillerine dolamış tipler çıkmış. İnanamadım..
"Büyük ve saygın İslam alimiydi.
Tüm İslam dünyasından fikrini almak için heyetler gelirdi" dediğim dedem Müftü Muharrem Efendi'yi de örnek göstermiştim.
Yanında büyümüştüm dedemin.
Bana İslam'ı da, Atatürk'ü de o öğretmişti. Sonra da babam sürdürmüştü, dedemin bıraktığı yerden..
Timur da "İki Mustafa.. İki kitap.." demişti, "Bir olmak için..".
Nasıl bir kafadır ki, bunlar, kalkar bu Timur'u lanetler?.
Nasıl iki kutsalımızı ille de, bölmek, bölünmek için kullanır bunlar?.
Bakın bir mail geldi dün bana..
"Emekli bir müftü olarak yazınız için içtenlikli tebriklerimi sunarım.
CHP' de siyaset ve milletvekilliği yaptım. Kimileri hep eleştirdi, yanlış yerdesin, diye..
Ben de Hz. Peygamber ile Atatürk'ün ruhlarının barışık olduğuna inanırım, Cennetmekan dedeniz gibi düşünmekten mutluyum.
Böyle bir yazının Sabah'ta yayımlanması özel önem taşımaktadır." Mektubun altındaki imza, "A.Gani Aşık." Eski Milletvekili ve İlahiyatçı.
Son bir ilave..
Ayşe Arman ile yaptığı söyleşide CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ne diyor..
"Cumhuriyeti çok seviyorum.
Atatürk'e çok düşkünüm. Ama dindarım.
İnançlı bir insanım."

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