"Yorma Birader" kitabın adı.. İtiraf ederim, bu kitabı henüz okumadım. Apar topar okuma niyetim de yok.. Adındaki nasihate uyup, ağır ağır okuyacağım.. Başucuma koyacağım. Her keyif zamanımda bir bölüm..

Azar azar.. Tadını çıkara çıkara.. Çünkü öyle bir kitap..

Sevgili Mustafa Oğuz, oturmuş anılarını anlatmış.. Selin Ongun da, kaydetmiş, derlemiş, kitap yapmış.. "Nehir söyleşi" diyorlar ama, ifade etmez. Mustafa "Okyanus" adamdır çünkü..

Hayata nerdeyse atıldığı günden beri beraberiz. En sevgili arkadaşlarımdan biridir. Onun için siz bana bakmayın..

Çok sevdikleriniz, Mustafa için neler demişler, onlara bakın..

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"Ömürlük bir yoldaşlık. İki dostun geçebileceği, karşılaşabileceği her zorlukla sınanmıştır ilişkimiz. Yollarımızı kesiştiren şansıma teşekkür borçluyum."

Sezen Aksu

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"Hayatı hiç ıskalamadan yaşayan tam bir keyif adamıdır. Dostluğuyla gururlandığım insanların başında gelir Mustafa Oğuz."

Erol Evgin

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"Mustafa Oğuz olmasaydı MFÖ bugün aynı yerde olmazdı. Bizi bugünlere getiren insandır."

Mazhar Alanson

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"Bu dünyada Kazancakis'in Zorba'sının öğütlerine kulak veren ve tutmaya çalışan insanlardan birinin de Mustafa olduğunu düşünürüm."

Mehmet Y. Yılmaz

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"Yaşamın tadını çıkarma konusunda hepimizden ileridedir. O benim dostumdur."

Şener Şen

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"Sanatçının gönül çizgisine ters düşmeyecek şekilde çalışan, güvendiğim bir kardeşim olarak gönlümdedir."

Timur Selçuk

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"Mustafa'nın başarısı, Muhsin Bey'in hatalarını yapmamasında gizlidir."

Yavuz Turgul