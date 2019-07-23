Yeni Federasyon Başkanımız, Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı'na (MHK) harika bir atama yaptı. Zekeriya Alp. Futbolculuğuna hayrandım. Sevgili Kardeşim Erol Kaynar'ın perşembe öğlenleri Salomanje'de ağırladığı bir "Dost Gurubu" var. Hepsi, kessen siyah beyaz Beşiktaşlı.. Ben onlara "Arabacılar" diyordum.

Bizim evde Beşiktaş maçlarının reytingi sıfır nerdeyse.. Arabacıların İnönü Stadı'nda locaları var. Deplasmanda bize çağırdım. Beraber çok hoş saatler geçirdik. Zekeriya Kaptan da guruba katılınca onu yakından tanıdım.

Pırlanta.. Adamlığıyla pırlanta. Ötekiler gibi gözü kara da değil.

Bilerek, anlayarak izliyor.. Harika yorumlar yapıyor, hem oynanan futbol, hem yöneten hakemler hakkında..

Daha önce de MHK başkanlığı yapmış ve bir prensip meselesiyle istifa etmişti.

İstifa etmeyi bilenden korkmayacaksınız. O çok değerlidir ve değerli olduğu için de ihtiyaç anında gene çağırırlar.

İşte getirdiler.

Kurduğu hakem komitesi harika bir işle başladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunda Mustafa Cengiz ve hatta Fatih Terim'den de önemli rol oynayan, Şampiyonu belirleyen Rize ve Beşiktaş maçlarını Galatasaray'a hediye eden iki hakem, Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'ı emekliye sevk etti.

Ben, Galatasaraylı olarak bunları söylüyorum, dikkat edin. Bu ülkede futbolun güzelleşmesi, yeniden marka değeri kazanması ve ekran başında izlenir olması için, dördüncü güç medyanın, tuttuğu takımın gözlükleri ile maçlara bakmaktan vazgeçmesi ve soğukkanlı olması gerek.

Yoksa..

Yayıncı kuruluş aslında haklı.. Siz olsanız, izleyici sayısının hızla düştüğü, milletin kutuları bile iadeye başladığı meydandayken, bu lige 400 milyon değil, 4 dolar verir misiniz?.

Şampiyona bakın.. Fatih Hocam, Falcao'ya karşıymış.. "Gelirse takımın dengelerini bozar" diyormuş.. En büyük transferin Fener ve Beşiktaş eskileri olursa, bozar tabii..

Hocamın Sevgili Belhanda ve Feghouli'sinin dengeleri bozulursa maazallah!.