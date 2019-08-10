Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Hıncal Uluç > Ah Ömür!.
HINCAL ULUÇ
10 Ağustos 2019, Cumartesi HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ah Ömür!.

Sevgili 'e sormuşlar..
"5 senelik köpeğini mi kurtarırsın, tanımadığın bir insanı mı?."
Ömür "Köpeğimi" diye yanıt vermiş. Köşesinde okudum.
Ömür de bize soruyor..
"Ya siz kimi kurtarırdınız" diye..
Ömür'ün sorusu aslında kolay.. Ona zor soruyu ben sorayım..
"5 yaşında bir köpeği mi kurtarırdın, 5 yaşında bir çocuğu mu?."
Dikkat Ömür..
"5 yaşındaki çocuğunu mu, 5 yaşındaki köpeğini mi" diye sormadım. Seni o kadar zorlamak istemedim.. Herhangi köpek, herhangi bebek!.
Önünde sel.. İkisi de akıyor.. Hangisini çeker alırsın?.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN