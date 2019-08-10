Sevgili Ömür Gedik'e sormuşlar..

"5 senelik köpeğini mi kurtarırsın, tanımadığın bir insanı mı?."

Ömür "Köpeğimi" diye yanıt vermiş. Köşesinde okudum.

Ömür de bize soruyor..

"Ya siz kimi kurtarırdınız" diye..

Ömür'ün sorusu aslında kolay.. Ona zor soruyu ben sorayım..

"5 yaşında bir köpeği mi kurtarırdın, 5 yaşında bir çocuğu mu?."

Dikkat Ömür..

"5 yaşındaki çocuğunu mu, 5 yaşındaki köpeğini mi" diye sormadım. Seni o kadar zorlamak istemedim.. Herhangi köpek, herhangi bebek!.

Önünde sel.. İkisi de akıyor.. Hangisini çeker alırsın?.