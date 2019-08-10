Aslında RTÜK'e değil, o kuruldaki güvenilir dostlarım Ebubekir Şahin (Başkan) ve Faruk Bildirici'ye (Üye) yazıyorum. Ötekilerin umurunda değil çünkü..

Futbol sezonu ile canlı maç yayınları başladı ve kanallar gene RTÜK kurallarını oymaya giriştiler.

Arka arkaya iki maç izliyorsunuz.. Birisi Şampiyonlar Ligi.. Tertemiz.. Öteki bizim süper kupa.. Hatta ortalanan topa çıkan kalecinin üzerine, reklam, tanıtım biniyor.

Bunu yapan bizim atv olunca daha rahat yazıyorum.

Şimdi DigiTurk/ Bein zaten nazlı aldığı lig yayınlarına başlayacak haftaya cumaya. Bu alttan, ya da yukardan aşağı giren reklamlar da maçı piç edecek..

Sevgili Ebubekir, Sevgili Faruk,

Naklen yayın reklam kurallarını -ki siz koydunuz, hemen elden geçirin. İhtiyaç olan yerlere netlik kazandırın ki, biz de ligimizi UEFA'nın maçları gibi tertemiz izleyelim..

Bu işi hemen yapmanız ve cuma akşamına dek yayıncı kuruluşu yazılı uyarmanız, biz medyayı da bu uyarıdan haberdar etmeniz gerekiyor, ki takip edelim.

RTÜK geçen yıllardaki gibi uyumasın bu yıl, lütfen!.