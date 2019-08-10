Bu ülkenin en iyi maç spikerleri TRT'den yetişmişti.. Hey gidi günler hey.. Sezon başından beri kaç maçı TRT'den izledik.. Kurumda "Spiker" kalmamış yahu..

Rakip yabancılar olunca, kural mural hikaye.. Hepsi nasıl taraf.. Milliyetçiliği geçin, hatta ırkçı. Gözleri gerçeği görmez olmuş..

Hakemlerin rakip lehine ve bizim aleyhimize tüm kararları yanlış, bizim tarafsız(!) TRT'ye göre..

Futbolu da bilmiyor, bu yüzden iki dakika önce söylediklerini tekzip ediyorlar.. Trabzon 2-0 mağlup deplasmanda mesela.. "Bir gol, küçük de olsa ümit ışığı yakar" diyor. Oysa 2-1 demek, kendi evinde 1-0 yenersen tur atlarsın demek. Ne küçüğü, dev ışık yanar..

Ankara'dan dürtüyorlar ki, Trabzon golü atınca, o zaman o golün ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlatmaya girişiyor bu defa.

FİFA'nın bu yıl yaptığı değişiklikleri öğrenme gereği de duymamışlar. Kulaktan dolma, saçma sapan konuşuyorlar. Yapmayın!.

Bu TRT!. Bu halkın vergileri ile maaş alan insanlarsınız sizler.

En doğruyu bilmek, yapmak ve örnek olmak zorundasınız!.