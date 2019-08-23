Gazetelerde gene başladı "Belhanda'ya talip var" haberleri..
Palavra.. Talip malip yok..
Ne zaman Belhanda dökülse, maçı satanlar arasında adı geçse, ardından bu tür haberlerin çıkması tesadüf mü sanırsınız?.
O kadar saf olmayın..
Bu haberler yazdırılıyor..
Yaz-dı-rı-lı-yor!. Tamam mı?.
Kim yazdırıyor peki?.
Bu felaket Belhanda'ya sahiplenen ve sahiplendiği için eleştirilen kim?.
Onun bu medyada istediğini yazdıracak, istemediğini yazdırmayacak gücü de var mı?.
O zaman salla gitsin!.
"İsmi açıklanmayan bir Arap, bir Avrupa takımı 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakamla kapı çaldı.." Yahu madem "İsmi açıklanmayan" diye haber yapıp, spor müdürüne de yutturuyorsun, o zaman ne bu tevazu..
"İki" ne demek?
"12 talip" desene.. "20 milyon euro" desene..