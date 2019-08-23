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HINCAL ULUÇ
23 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Belhanda’ya talip!..

Gazetelerde gene başladı "Belhanda'ya talip var" haberleri..
Palavra.. Talip malip yok..
Ne zaman dökülse, maçı satanlar arasında adı geçse, ardından bu tür haberlerin çıkması tesadüf mü sanırsınız?.
O kadar saf olmayın..
Bu haberler yazdırılıyor..
Yaz-dı-rı-lı-yor!. Tamam mı?.
Kim yazdırıyor peki?.
Bu felaket Belhanda'ya sahiplenen ve sahiplendiği için eleştirilen kim?.
Onun bu medyada istediğini yazdıracak, istemediğini yazdırmayacak gücü de var mı?.
O zaman salla gitsin!.
"İsmi açıklanmayan bir Arap, bir Avrupa takımı 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakamla kapı çaldı.." Yahu madem "İsmi açıklanmayan" diye haber yapıp, spor müdürüne de yutturuyorsun, o zaman ne bu tevazu..
"İki" ne demek?
"12 talip" desene.. "20 milyon euro" desene..

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