Gazetelerde gene başladı "Belhanda'ya talip var" haberleri..

Palavra.. Talip malip yok..

Ne zaman Belhanda dökülse, maçı satanlar arasında adı geçse, ardından bu tür haberlerin çıkması tesadüf mü sanırsınız?.

O kadar saf olmayın..

Bu haberler yazdırılıyor..

Yaz-dı-rı-lı-yor!. Tamam mı?.

Kim yazdırıyor peki?.

Bu felaket Belhanda'ya sahiplenen ve sahiplendiği için eleştirilen kim?.

Onun bu medyada istediğini yazdıracak, istemediğini yazdırmayacak gücü de var mı?.

O zaman salla gitsin!.

"İsmi açıklanmayan bir Arap, bir Avrupa takımı 10 milyon euro'nun üzerinde bir rakamla kapı çaldı.." Yahu madem "İsmi açıklanmayan" diye haber yapıp, spor müdürüne de yutturuyorsun, o zaman ne bu tevazu..

"İki" ne demek?

"12 talip" desene.. "20 milyon euro" desene..