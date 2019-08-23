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HINCAL ULUÇ
23 Ağustos 2019, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

“Küçük” olmak!.

Hemen bütün gazeteleri okuyorum, lig başlayalı beri.. Günü gününe maç yazı ve yorumlarını da, salıdan itibaren, haftalık analizleri de.. Bin imzalı yazılar..
Ama değişen bir şey yok.. Varsa, yoksa, Fener, ve Kartal.. Ötesine figüran muamelesi..
Yazmış Allah yazmışlar, üç büyükleri.. Az biraz 'la .. Ötesi yok..
Yahu haftanın efsane takımı Sivasspor.. Yedi yeni oyuncu ve 'e inat, tam 6 (altı) yerli ile sahaya çıkan, Rıza Çalımbay takımı..
Terim'e hem futbol dersi verdi , hem de aranırsa ne Türk çocukları nasıl bulunur, on para etmez, ruhsuz ve çapsız yabancılar yerine, onu öğretti..
Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Kılınç, 'nın 'ını darmadağın ettiler.. Bu üçünü yazan, söyleyen oldu mu?.
Ya o Trabzon eskisi, kulüp bulamayan Yatabare'nin, Vida'yı, geçen yılın en iyi stoperlerinden Vida'yı havadan, yerden nasıl darmadağın ettiğini kaydeden..
Bu takımındaki herkes, sonradan girenler dahil herkes, Fatih Hocamın takımında direk oynar..
Sivas yepyeni bir takım kuracak kadar "oyuncu" buluyor.
, geçen yılın şampiyonu(!) nu takviye edecekleri bile bulamıyor.. Ne iş?.

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