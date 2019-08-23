Doğal hayatı insanlar mahveder değil mi?. Hani buz parçasının üzerinde durmaya çalışan Kutup Ayısı da simgedir, caniliğimize..

İşte size iki bilimsel araştırmanın sonucu..

Leylek deyince aklınıza ne gelir?.

Gagasında bir bebek taşıyan kuş.. Nereye konar o kuş, işi bitince?. Bir bacanın üzerine yaptığı yuvasına.. Kapayın gözünüzü.. Bunları görürsünüz, ezber..

Bu kadar insancıl, bu kadar insanla iç içe olan leylek nüfusu, son zamanlarda hatta artmaya başlamış, bazı bölgelerde.

Araştırmışlar.. Artma sebebi, insanların leyleklere desteği..

Peki siyah leylek gördünüz, duydunuz mu hiç?.

Mümkün değil, göremezsiniz.

Çünkü siyah leylekler insan ayağı basmış yerlere uğramazlar. İnsandan en uzak ormanlarda yaşarlar..

İnsan görmeyen, insanı bilmeyen bu leylek türü, tükeniyormuş iyi mi?.

Yapılan bilimsel tespitlere göre 130 çift kalmış dünya üzerinde..

Yani insan işe el koymaz, onları da pandalar, goriller gibi koruma altına alan, yaşatan ve üreten rezervasyonlar hazırlamazsa, siyah leylek türü, tükenecek.

İnsandan değil, insansızlıktan bitecek!.