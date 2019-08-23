Dün Cengiz (Semercioğlu) yazmış, okudum. Erkek kıyafetleri üzerine harikalar yaratan dostum Faruk Saraç 2013 yılında, bildiklerini gençlere aktarmak için daha da harika bir işe girişmiş ve "Tasarım Meslek Yüksel Okulu" açmıştı..

Bu okul kapanmış.

Devlet o kadar bürokratik engel çıkarmış ki, Faruk da sonunda pes etmiş, basmış kapıya kilidi. Bina aynen duruyor. Cengiz "Ne olacak" demiş. Faruk da cevap vermiş..

"Bilmiyorum.." Ah Faruk ah!.

Sana ne okul açmaktan.

Vur makası kes parayı, keyfine bak..

Senin gibi bir idealist de Müjdat Gezen'di yıllar önce..

Mercedes arabasını satıp, okul açmıştı, sanatçı yetiştirmek için..

Milli Eğitim Bakanlığı ne engeller çıkardı, ruhsat vermemek, kapatmak için. O zaman omuz omuza savaştım Müjdat'la yakından bilirim.

Anlatsam komedi olur, olur da kimse inanmaz, gerçek olduğuna..

Müjdat yenilmedi.

Gerilemedi.. Sonunda kazandı..

Okul duruyor.. O okuldan, onlar değil, yüzlerce sanatçı yetişti..

Onlar da sahne, perde ve ekranlarda "Biz Müjdat Gezen okulundanız" diyorlar ve Müjdat tüm emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını onları alkışlayarak alıyor.