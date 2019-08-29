Yakın Kumanda köşesi ve Yüksel Aytuğ, her sabah gazetemi okuduğum kahve masamda bana nasıl keyif verir, çok yazdım bilirsiniz.

Bu defa yazdıklarının hemen hepsine çok şaştım. Kendisine de anında mesaj attım zaten..

İş Bankası'nın o dünya güzeli, o nerdeyse 80 milyonun ezbere bildiği logosuna takmış..

Harika bir reklamı vardı İş Bankası'nın nerdeyse bir yıldır dönüyor.. Onu "Yeni" diye yazmış ama güzel güzel anlatmış.. Sonra ne demiş, inanamadım..

O tarihi logo, Amerikan Doları işaretine benziyormuş, ille de, mutlaka da değişmeliymiş..

Benim logom.. Çocukken, daha dört yaşında iken sahip olduğum "Benim" dediğim ilk şey, bu ülkede "Tasarruf"un da sembolü olan İş Bankası Kumbarası'ydı. Nasıl göğsüme basardım, kumbaramı..

O kumbaranın üzerinde, kabartmaydı o logo.. Göğsüme bastırınca, içimde hissederdim o "İ"yi ve o "Ş"yi..

Kimsenin haddine düşmemiş, o adeta Cumhuriyetin simgesi (Yıl 1924) ve gururu o logoyu değiştirmek Yüksel..

Sırf kişisel menfaatleri uğruna yaptığı kötülükleri benim köşemde okumuşsundur herhalde Yüksel, o "Bacım" dediğin, botoks maskeli, ifadesiz suratlı kadının. Yeni programındaki fiyaskodan sonra teselli etmek sana mı düştü, bu içi, dışı sahte insanı?.

O hostes tweetini gazetelerde okuyunca ben "Hayır. Kaya böyle şey söylemez" demiştim. Onu yakından tanırım. Deli doludur ama, böyle çirkin ucuzluklarla "Like" peşinde koşanlardan değildir.

Nitekim Kaya anında "Hacklendim. Tweet benim değil" demiş ve silmiş.

Yüksel bu açıklamayı da inandırıcı bulmuyor..

Neden Yüksel?. Ne kadar tanıyorsun, Kaya'yı?.