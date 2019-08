Yukarda yan yana sıralı üç fotoğraf var. En solda 1 numarada, Türkiye'nin kültür ve tarih hazinesi Antik Truva kentinin bugün ayakta duran tiyatrosunu görüyorsunuz.

Ortada, 2 numarada dünya çapında bir başka tarih hazinesi Antik Aspendos Tiyatrosu var..







Devlet Operası Genel Müdürü, Murat Karahan dostumuzun emirleriyle, Türk yazar ve besteciler kenara itilip bir Romen Baba, oğula yazdırılan ve besteletilen Truva Operası'nın nasıl bir fiyasko olduğunu yazmıştım. Fiyasko olunca temsil de edilemedi, ne Ankara'da, ne de operası olan başka şehrimizde doğru dürüst.

Yaz gelince, bu fiyasko için bir şans doğdu.

Truva Operası'nı resimlerde gördüğünüz gibi nerdeyse bire bir ayni tarih içinde temsil etmek ve seyirciyi, tarihin ve mitolojinin içine çekmek..

O zaman seyirci havaya girebilir ve bu kötü opera, hiç değilse o hava içinde etki yaratır, devletin, yani vergilerimizle bizim harcadığımız milyonlar bir işe yarayabilirdi.

Dünya ve böyle festivallerini "Turizm için" en az altı ay öncesinden, hem de sadece kumpanya değil, o gece hangi solistin söyleyeceği, ya da dans edeceği ile açıklar ve Seyahat Acentelerine duyururken, biz programı üç gün önce becerebildiğimizden turistik değeri nerdeyse sıfıra indirmişken, Antalyalıları ve zaten Antalya'da olanları, hiç değilse Aspendos'a çekebilirdik.

Dünya böyle fırsatları kaçırmaz. Tarihi oyunları, operaları, baleleri, özellikle yaz festivallerinde varsa mutlak tarihi gerçek dekorlar içinde oynar. Onu da özellikle duyurur. Bu yazdıklarımı da en iyi, Verona Antik Tiyatrosu'nda her yıl dünyayı sarsan Verona Festivallerinin vazgeçilmez tenoru, ülkemizin uluslararası gururu Murat Karahan bilir.

Peki biz ne yaptık?.

Şimdi "Resim 3"e bakın. Burası Antalya'nın Expo 2016 için inşa ettiği Modern Kongre Salonu..

Festivalin adı Aspendos ve Aspendos Antik Tiyatrosu, olayın geçtiği Truva kentinin nerdeyse bire bir aynisi iken..

..Troya, turistler için fevkalade ilginç, fevkalade çekici, hele sosyal medyada resim çekip dünyaya yaymak için harika bir cazibe merkezi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda değil, benzeri dünyanın her yerinde binlerce olan, bu sıradan kongre salonunda temsil edilecek.

Neden?.

Aklıma "Çünkü oyunun baş rolünü de üstlenen (Her şeyin baş rolünü üstleniyor zaten) Murat Karahan Genel Müdürüm, öyle istedi de ondan"dan başka sebep gelmiyor..

Sizin geliyor mu, bu ülkenin en büyük turizm şirketinin başından Türk Turizminin başına gelen, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız?.

Siz şahsen Troya'yı nerde izlemek isterdiniz?.

Aspendos'ta mı, Expo Kongre Merkezi kapalı salonunda mı?.